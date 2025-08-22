Supporters van Ajax staan zondag stil bij de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Tijdens de wedstrijd tegen Heracles Almelo in de Johan Cruijff Arena zal een mooi eerbetoon plaatsvinden.

Fans van de club zullen zondag in de zeventiende minuut applaudiseren voor Lisa. Het 17-jarige meisje werd in de nacht van dinsdag op woensdag met geweld om het leven gebracht aan de Holterbergweg, om de hoek bij jeugdcomplex De Toekomst van de club uit Amsterdam.

Gruwelijke misdaad

Ajax heeft contact met de familie van Lisa, die net als gezinsleden graag bij de club uit de hoofdstad kwam. De clubleiding merkt dat de gruwelijke misdaad ook een enorme impact heeft op veel leden en werknemers.

Als signaal tegen zinloos geweld in het algemeen en steun voor de nabestaanden van de vermoorde Lisa heeft Ajax na overleg met de supportersvereniging besloten zondag een minuut lang te applaudisseren.

Verdachte

De politie verdenkt de 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die donderdag werd aangehouden voor een ernstig seksueel misdrijf aan de Weesperzijde in Amsterdam, ook van het doden van Lisa. Hij wordt eveneens verdacht van een poging tot seksueel geweld op 10 augustus, zo maakte politiechef Peter Holla vrijdag bekend op een persconferentie.

Grote impact

Ook in andere delen van het land vonden de afgelopen week zedendelicten plaats. In Zeist en Rotterdam werden verdachten aangehouden. Deze gebeurtenissen zorgen voor veel emotie in Nederland. De vrouw van oud-toptennisser Richard Krajicek deelde daar een aangrijpende boodschap over.

"Ik ben het echt zó verschrikkelijk zat om iedere dag weer nieuwe vermoorde, verkrachte, belaagde, geïntimideerde en mishandelde meisjes en vrouwen in het nieuws te moeten zien", aldus de 56-jarige schrijfster. "De hoeveelheid geweld tegen meisjes en vrouwen is shockerend."

Ze somt vervolgens op waar vrouwen in hun dagelijks leven mee te maken hebben. "Niet veilig op de fiets, niet veilig in de speeltuin, niet veilig bij het uitlaten van de hond, niet veilig bij een boswandeling op klaarlichte dag, niet veilig in je eigen huis, niet veilig op school, niet veilig op de sportvereniging." Ze doet dan ook een felle oproep: "Blijf met je klauwen van de vrouwen."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.