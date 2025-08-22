Het is allesbehalve een zorgeloze voorbereiding bij Ajax richting het duel met Heracles Almelo. De selectie van John Heitinga wordt geteisterd door blessures en daardoor is het nog onzeker met welke elf de Amsterdammers zondag aan de aftrap verschijnen. Volgens de trainer is het 'een puzzel' die op het laatste moment pas gelegd kan worden.

Heitinga moet het tegen Heracles in ieder geval stellen zonder vleugelaanvallers Bertrand Traoré en Mika Godts, en centrumverdediger Aaron Bouwman. Het drietal zat er vorige week tegen Go Ahead Eagles (2-2) ook al niet bij en komt nu opnieuw niet in aanmerking voor speeltijd, zo geeft de hoofdtrainer van de Amsterdammers aan in gesprek met ESPN.

Sutalo zet eerste stappen richting rentree, Brobbey blijft twijfelgeval

Goed nieuws kwam er deze week wél vanaf het trainingsveld. Josip Sutalo werkte na zijn enkelblessure voor het eerst een volledige groepstraining af. De Kroatische verdediger, die in de voorbereiding geblesseerd raakte, is hard op weg om terug te keren. Of hij zondag al in de wedstrijdselectie zit, blijft nog onzeker, maar met Sutalo en nieuwkomer Ko Itakura krijgt Heitinga in elk geval meer opties achterin.

Ook Brian Brobbey liet zich weer zien op het veld. De spits trainde deels mee, maar blijft daarmee twijfelachtig voor het duel in de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller staat al weken ter discussie en er wordt volop gespeculeerd over een vertrek, maar zolang hij nog Ajacied is, hoopt Heitinga hem weer fit en inzetbaar te krijgen.

Blessuregolf bezorgt Ajax kopzorgen richting Heracles

"Er zitten een aantal contactblessures tussen", vertelde Heitinga voor de camera van ESPN. "Het wordt afwachten wie er fit genoeg zijn om te starten. Het is sowieso een puzzel", blikt hij vooruit op het volgende thuisduel, waar enkele spelers ontbreken in zijn selectie.

De blessuregolf zorgt voor flink wat hoofdbrekens richting het duel van zondag. Ajax kan zich eigenlijk geen misstap veroorloven na het gelijkspel op bezoek bij Go Ahead Eagles (2-2), maar door de vele twijfelgevallen wordt het voor Heitinga pas laat duidelijk met welke elf hij kan beginnen.

