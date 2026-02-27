Waar profvoetballers er na hun actieve carrière meestal voor kiezen om van hun pensioen te genieten of op een andere manier binnen de voetbalwereld actief te blijven, geldt dat niet voor Jeremy Mathieu. Voetbalfans keken verbaasd op toen er in Frankrijk een foto opdook van de voormalig prof van FC Barcelona in bedrijfskleding van een sportwinkel.

In 2023 sloot Mathieu zijn voetbalcarrière af bij het Franse Luynes. Daarvoor speelde de Franse linksback onder meer voor FC Barcelona, Valencia en Sporting CP. Met FC Barcelona, waar hij van 2014 tot en met 2017 speelde, won hij de Champions League en het WK voor clubs. Wie dacht dat de Fransman sinds zijn pensioen achter de geraniums zit, heeft het fout. Mathieu's leven kende de nodige obstakels sinds het beeindigen van zijn voetballoopbaan.

Mathieu werd door een Franse voetbalfan gespot als manager van een Intersport-filiaal in het Zuiden van Frankrijk. Een foto waarop de oud-prof in de bedrijfskleding van zijn nieuwe werkgever te zien was, ging viraal op internet, waarna fans massaal besloten naar het filiaal te reizen om Mathieu te zien.

'Zal dit niet voor altijd blijven doen'

Aan beIN Sports gaf Mathieu duidelijkheid over zijn leven na het voetbal. De voormalig linksback kampt met depressies en probeert daarvan te herstellen. Ook zinspeelde hij op juridische en financiële uitdagingen. "Als ik bij Intersport werk, is dat omdat er iets aan de hand is dat me veel problemen bezorgt. Ik kan alleen maar zeggen dat ik midden in een rechtszaak zit. Ik zal dit niet voor altijd blijven doen. Het was om een sociaal leven te hebben", liet hij weten.

Loïc Loval, voormalig Eredivisie-voetballer en teamgenoot van Mathieu, hielp de linkspoot aan zijn nieuwe baan. "Loïc wist dat ik even het huis uit wilde, ik had al een tijdje niets gedaan. We waren aan het kletsen en hij vertelde me dat er een vacature was."