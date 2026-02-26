FC Barcelona heeft slecht nieuws naar buiten gebracht over Frenkie de Jong. De middenvelder van het Nederlands elftal en de Catalaanse club is tijdens een training van zijn ploeg geblesseerd geraakt. Hij staat hierdoor zo'n vijf á zes weken aan de kant, waardoor hij de oefeninterlands van Oranje in aanloop naar het WK voetbal van 2026 moet missen.

FC Barcelona heeft het nieuws van de blessure op donderdagmiddag bekendgemaakt. "Frenkie de Jong heeft vanochtend tijdens de training een blessure aan de hamstring in zijn rechterbeen opgelopen", wordt in een tweet geschreven. "Tests bevestigen dat het herstelproces tussen de vijf en zes weken zal duren." Spaanse media vreesden al voor een lange blessure en die blijkt nu dus waarheid geworden.

Slecht nieuws voor Nederlands elftal

Voor het Nederlands elftal is het eveneens slecht nieuws. De Jong is een bepalende speler in Oranje en zou over een maand twee interlands spelen ter voorbereiding op het WK voetbal. Oranje speelt dan tegen Noorwegen (27 maart) en Ecuador (31 maart). De Jong daar dus zeer waarschijnlijk niet bij.

❗️Medical report



First-team player Frenkie de Jong sustained an injury to the distal biceps of his right leg during this morning’s training session.



Medical tests have confirmed that the expected recovery period will be approximately five to six weeks. pic.twitter.com/2irBhMoAG2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 26, 2026

Voor FC Barcelona is het eveneens slecht nieuws. De koploper van La Liga voelt de hete adem van Real Madrid in de nek. Het gat is slechts één punt en met lastige duels tegen Villarreal en Atlético Madrid (halve finale Copa del Rey) en Athletic Club voor de boeg kon trainer Hansi Flick de Nederlander goed gebruiken.

De Jong zal zal er alles aan willen doen om fit de zomer te halen. Hij wil uiteraard dolgraag mee naar het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. De Jong speelde al mee op het EK van 2020 (gehouden in 2021) en het WK van 2022 in Qatar, maar ontbrak door een enkelblessure op het EK van 2024 in Duitsland. Hij stond destijds maandenlang aan de kant.

