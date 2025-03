Dean Huijsen, Jan Paul van Hecke, Cody Gakpo en Jorrel Hato reageren na de kwartfinale van de Nations League. De wedstrijd tussen Nederland en Spanje eindigde in een 2-2 gelijkspel. Voor Huijsen was het zijn eerste wedstrijd voor het nationale elftal van Spanje. De centrale verdediger kreeg geen warm welkom van de Nederlandse supporters in de Kuip. Jorrel Hato is schuldbewust na zijn rode kaart en heeft er vertrouwen in het elftal de klus kan klaren in Spanje.