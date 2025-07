Luciano Valente kwam samen met de andere Feyenoord-aanwinsten via helikopter aan in de Kuip. De middenvelder kan niet wachten op zijn debuut voor de club uit Rotterdam, al beleefde hij ook spannende momenten in de heli. Hetzelfde geldt voor buitenspeler Gaoussou Diarra. De Malinees is onder de indruk van de sfeer in de Kuip en van zijn coach Robin van Persie.