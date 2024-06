13:15 , 25-06-2024

Heel Nederland kijkt uit naar het duel van Oranje tegen Oostenrijk, maar in de dezelfde groep spelen Frankrijk en Polen dinsdag om 18.00 uur het laatste groepsduel. Voor Oranje is de uitslag van belang, want dat kan bepalen op welke plek in de groep het gaat eindigen. Volg het duel live via ons liveblog!