08:17 , 20-06-2024 / Laatste Update: 13:40, 20-06-2024

Op het EK voetbal staat vanavond de absolute kraker tussen Spanje en regerend Europees kampioen Italië op de rol. De aftrap is om 21.00 uur. Het duel uit Groep B is via ons liveblog op de voet te volgen.