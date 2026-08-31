De Nederlandse volleybalsters mochten maandag eindelijk in de achtste finales van het EK spelen. De vrouwen waren met nog twee groepswedstrijden te gaan al zeker van plaatsing voor die fase van het toernooi, maar moesten ook nog groepsduels afmaken. Na die 'verplichte' partijen sloeg Oranje maandag toe in Turkije.

De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Koslowski won in Istanbul met 3-2 van Slovenië. Nederland wist in de vierde set een aantal matchpoints niet te benutten, maar pakte de winst alsnog in de vijfde set. De setstanden waren 25-18, 19-25, 25-21, 29-31 en 15-9.

Topscorer

Elles Dambrink werd topscorer bij Oranje tegen Slovenië met 24 punten. Indy Baijens volgde met 22 punten. Naast Dambrink en Baijens bestond de opstelling uit Laura Jansen, Marrit Jasper, Britte Stuut, Sarah van Aalen en Hester Jasper. Oranje treft donderdag 3 september in Turkije de winnaar van de wedstrijd tussen Polen en Portugal in de kwartfinales. Die twee landen spelen later op maandag tegen elkaar.

EK volleybal

Het EK vindt dit jaar plaats in vier landen: Azerbeidzjan, Tsjechië, Turkije en Zweden. Nederland had zich afgelopen week in Azerbeidzjan als tweede in de poule geplaatst voor de knock-outfase, achter groepswinnaar België. Oranje eindigde drie jaar geleden bij het vorige EK als derde. De enige gouden medaille werd in 1995 veroverd.