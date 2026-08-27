De internationale volleybalwereld is sinds deze week een bizar record rijker. In een vriendschappelijke wedstrijd tussen de mannen van Italië en Duitsland werd de langste set ooit gespeeld.

In een spectaculaire vriendschappelijke wedstrijd tijdens de FIPAV Cup Men Elite hebben Italië en Duitsland de langste volleybalset ooit gespeeld. Na maar liefst 130 punten trokken de Duitsers de eerste set met 66-64 naar zich toe. In totaal moesten de mannen liefst 89 minuten spelen om de 1-0 voorsprong te verdelen. Pas na talloze voordelen won Duitsland de set met 66-64. De wedstrijd bleef spannend en ging over vijf sets.

Italië en Duitsland bereiden zich voor op het Europees kampioenschap volleybal voor mannen. Op woensdag 26 augustus stonden ze tegenover elkaar in de Palacalafiore in Italië. Hoewel het slechts een vriendschappelijke wedstrijd was, leverden de twee nationale teams een bloedstollend duel en schreven ze geschiedenis met een ongekend record.

Marathonpartij

Italië wist uiteindelijk met 3-2 (64-66, 25-22, 23-25, 25-22, 15-12) te winnen, waarmee ze de marathonwedstrijd van de FIPAV Cup Men Elite op hun naam schreven. Deze partij zal de boeken ingaan vanwege de langste set ooit in de volleybalgeschiedenis.

De twee nationale teams bereiden zich voor op het Europees kampioenschap volleybal voor mannen, dat plaatsvindt van 9 tot 26 september. Italië is gastheer van groep A, met Tsjechië, Griekenland, Slowakije, Slovenië en Zweden.

EK volleybal

Italië debuteert op 10 september in Napoli op het EK volleybal met een duel tegen Zweden. De overige wedstrijden in groep A worden in Modena gespeeld. Duitsland zit in groep D, die wordt gespeeld in het Roemeense Cluj-Napoca. De Duitsers zijn ingedeeld met Roemenië, Frankrijk, Letland, Zwitserland en Turkije. Duitsland debuteert op het Europees kampioenschap eveneens op 10 september tegen Turkije.

Vrouwen EK volleybal

Bij de vrouwen zijn ze momenteel al bezig met het EK. De Nederlandse volleybalsters hebben na drie groepsduels de achtste finales al behaald en spelen in de groep nog tegen België en gastland Azerbeidzjan.