Tophockeyster Pien Sanders is binnenkort te spotten op de tribunes van de Oranje Leeuwinnen. De 27-jarige speelster van HC Den Bosch heeft sinds kort een relatie met voetbalster Jill Roord. "Ik ben vanaf nu een echte supporter."

Het Nederlands vrouwenelftal begint zaterdagavond aan de groepsfase van het EK. In de eerste wedstrijd is debutant Wales de tegenstander. De nummer 30 van de FIFA-wereldranglijst plaatste zich via de play-offs. Sanders moedigt haar vriendin aan, maar niet direct vanaf de eerste wedstrijd.

Een echte voetbalfan was Sanders eigenlijk niet voordat ze Roord in 2024 leerde kennen. Ze was jarenlang samen met collega-hockeyer Thijs van Dam, met wie ze zelfs zou trouwen. Na de Olympische Spelen van 2024 zetten ze samen een punt achter hun relatie.

Vriendin van Oranje Leeuwin

"Mijn vriendin voetbalt bij de Oranje Leeuwinnen, dus ik ben vanaf nu een echte supporter", vertelt Sanders in een video van de NOS. "Ik heb toevallig deze week even een cursus gehad van wie van wie zou moeten winnen. Ook in de andere poules. Maar ik weet dat ze een moeilijke poule hebben."

"Ze zijn een beetje de underdog, maar volgens mij hebben ze wel vaak een groeiende toernooivorm dus daar moeten we dan maar op hopen."

'Niet zomaar weer een selectie gehaald'

De 28-jarige Roord is al jarenlang een vaste waarde voor het Nederlands elftal. Ze maakte in 2015 haar debuut en speelde sindsdien meer dan 100 interlands. Vriendin Sanders vervolgt: "Ik wilde haar heel even laten beseffen van: het is niet zomaar weer een selectie die je hebt gehaald. Het is gewoon cool dat je nu weer op zo'n groot toernooi je land mag vertegenwoordigen."

De hockeyster is niet aanwezig tijdens de wedstrijd met Wales, maar zit wel op de tribune bij de clash tegen Engeland. "Ik ga 9 juli naar Nederland - Engeland kijken. Ik trek een Oranje shirtje aan en ik ga daar zitten ja."

