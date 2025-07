Topsporters en hun geliefdes trekken volop bekijks, zeker als het gaat om voetbalster Jill Roord en hockeyster Pien Sanders. Sinds hun relatie bekend is, ontsnappen ze nauwelijks aan de aandacht. Vader René Roord reageert desgevraagd op de mediahype én de impact op hun privéleven. "Je moet ook niet alles lezen op social media, want daar staat zoveel onzin", stelt Roord in gesprek met Sportnieuws.nl.

Sanders, sleutelspeler bij de Nederlandse hockeysters en dit jaar opnieuw landskampioen met Den Bosch, zag een behoorlijke mediastorm op haar afkomen, vertelde ze onlangs. "Het is vooralsnog positief en dat is leuk. We weten ook wel dat het zo werkt. Maar het is wel even wennen dat ons privéleven ineens in de spotlights staat", liet ze weten aan De Telegraaf. "Blijkbaar is onze relatie heel interessant en smullen de mensen ervan, want de nieuwsberichtjes blijven elkaar opvolgen."

Liefdesleven tophockeyster Pien Sanders lag ineens op straat: 'Doe effe normaal' Het privéleven van tophockeyster Pien Sanders (27) lag het afgelopen jaar meer dan ooit onder een vergrootglas en daar had ze veel moeite mee. De speelster van HC Den Bosch en de Nederlandse hockeyploeg was jarenlang samen met collega-hockeyer Thijs van Dam, zou zelfs met hem gaan trouwen, maar na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zetten ze samen een punt achter hun relatie. Vervolgens werd ze verliefd op topvoetbalster Jill Roord.

'Boeit me nauwelijks'

Volgens René Roord, vader van Jill en inmiddels schoonvader van Pien, hoort het er allemaal bij. In de videopodcast Sportnieuws.nl in Oranje vertelt hij erover. "We spraken laatst met de ouders van Pien, die moesten daar wel even aan wennen. Mij boeit het nauwelijks, zeg ik heel eerlijk. Ik zie het af en toe staan en that's it."

Beluister hieronder de laatste aflevering van de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast met René Roord.

Het stel lijkt er zelf ook prima mee om te kunnen gaan, ziet René. "Ik vind het niet lastig en ben vooral blij dat zij het inmiddels samen het ook niet zo lastig vinden. Ze moeten er ook wel om lachen. Jill kent het wereldje al langer en Pien was natuurlijk al een bekende hockeyster. Nu komt deze combi erbij. Zo is het nu eenmaal. Je moet ook niet alles lezen op social media, want daar staat zoveel onzin. Dat ga ik niet lezen", aldus de nuchtere Tukker.

Topvoetbalster Jill Roord kende 'stressvol' begin van relatie met bekende hockeyster: 'Dit had ik niet verwacht' Voetbalster Jill Roord maakte onlangs de gewaagde keuze om terug te keren naar Nederland, en dat al op 28-jarige leeftijd. De Oranje Leeuwin heeft er veel goede redenen voor. Niet in de laatste plaats om dichter bij haar nieuwe vriendin - en tophockeyster - Pien Sanders te zijn.

'We zijn heel blij met Pien in de familie'

Aan zijn acceptatie en enthousiasme zal het niet liggen. "We zijn heel blij met Pien in de familie en ze komt ook nog bij de wedstrijd tegen Engeland, dus dat is hartstikke leuk", doelt Roord op het tweede EK-duel tegen de Engelsen op woensdag 9 juli.

'Geluk dat Jill naar Twente gaat'

Voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink vindt het een uitstekende reactie van Roord. "Het heeft ook helemaal geen zin om het allemaal te lezen. Het is toch ook gewoon leuk en mooi om te zien dat twee verschillende werelden samen komen?", doelt Aron op de relatie van de voetbalster en hockeyster. "Ze gaan er heel goed mee om en kunnen er nu ook wel om lachen, dat is het allerbelangrijkste. Pien Sanders heeft geluk dat Jill niet meer in Engeland zit, want daar overdrijft de media het al helemaal. Wat dat betreft is het goed dat Jill naar Twente gaat."

Topvoetbalster Jill Roord openhartig over overstap naar 'oude liefde': 'Een héél moeilijke keuze' Nederlandse topvoetbalster Jill Roord verbaasde vorige week met haar overstap van Manchester City naar jeugdliefde FC Twente. "Ik moet nu gewoon echt even naar huis.”

Sportnieuws.nl in Oranje

Tijdens het EK volgen voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink en camerajournalist Leah Smith de Oranje Leeuwinnen in Zwitserland op de voet. Het duo maakt dagelijks een Sportnieuws.nl in Oranje-videopodast. Deze verschijnt iedere ochtend om 06.00 uur op deze site, YouTube en op je favoriete podcastplatform. Bekijk de aflevering met René Roord hieronder.