De Nederlandse waterpolosters zijn in het Portugese Funchal (Madeira) voor de zevende keer Europees kampioen geworden. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis won in de finale van Hongarije. Na de reguliere vier periodes was de stand 10-10, maar Oranje nam de strafworpen beter. Lola Moolhuijzen wierp de beslissende penalty erin. De eindstand was 15-13.

In de tweede groepsfase waren beide ploegen elkaar ook al tegengekomen. Toen won Nederland ook al moeizaam met 5-4.

Moeilijke finale

Het werd in de finale weer moeilijk. Hongarije nam in de eerste periode een voorsprong van 3-1, maar Nederland maakte die stroeve start goed in de tweede periode. Halverwege leidde Oranje met 5-4. Drie van de Nederlandse doelpunten kwamen op naam van routinier Simone van de Kraats.

Na de derde periode leidde Nederland met 7-6 dankzij een treffer van Fleurien Bosveld. De spanning nam toe in de vierde en laatste periode, waarin beide ploegen amper voor elkaar onderdeden. Maartje Keuning scoorde twee keer, topschutter Kitty-Lynn Joustra maakte de tiende voor Nederland, maar Hongarije kwam ook op tien via Panna Tiba.

Strafworpen beslisten de finale. Nadat keepster Laura Aarts een penalty stopte, maakten Maxine Schaap en Moolhuijzen het af.

"Hongarije was geweldig vandaag. De verschillen tussen beide ploegen waren nul", zei bondscoach Doudesis in het flashinterview na afloop. "Maar er moest een ploeg winnen en wij waren gelukkiger in de penalty's. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen."