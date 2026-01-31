De Nederlandse waterpolosters zijn hard op weg om in een zetel naar de titel op het EK te gaan. Oranje was in de groep na een zinderende slotfase met 5-4 te sterk voor grote concurrent Hongarije. De bondscoach van Nederland gaf speciale krediet aan keepster Laura Aarts.

De Nederlandse waterpolosters blijven op koers voor de titel op het Europees kampioenschap in het Portugese Funchal (Madeira). De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis boekte wel een moeizame zege op Hongarije in de tweede groepsfase: 5-4. De periodestanden waren 2-0, 2-2, 0-0 en 1-2. Nederland leidt dankzij de winst in de poule en treft zondag Spanje. De eerste twee in de poule plaatsen zich voor de halve finales.

Uitblinkers in de goal

Oranje kwam via doelpunten van Bente Rogge en Lieke Rogge met 2-0 voor in de eerste periode. In het tweede blok hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Door treffers van Simone van de Kraats en Lieke Rogge leidde Oranje met 4-2. In de derde periode vielen geen doelpunten: Laura Aarts blonk uit in het doel. In de vierde periode liet Nederland de tegenstander terugkomen tot 4-4, maar in de slotfase van de wedstrijd sloeg de ploeg alsnog toe. Lola Moolhuijzen scoorde met nog anderhalve minuut op de klok.

'Die stalen echt de show'

"Dit was een ouderwetse pot verdedigen van twee ongelooflijk sterke teams, twee grootmachten in het waterpolo", zei bondscoach Doudesis na afloop in het flashinterview. "De keepsters waren geweldig. Die stalen echt de show." Beide keepsters stopten een vijfmeter en uiteindelijk bleek Nederland dus net de gelukkigste.

Titelverdediger in Funchal

Nederland verdedigt de Europese titel van 2024, behaald in Eindhoven. De waterpolosters kunnen in Funchal voor de zevende keer Europees kampioen worden.