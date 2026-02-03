Nog een jaar lang mogen we genieten van de aanvalsdrang van Bauke Mollema. De 39-jarige Nederlandse wielergrootheid heeft namelijk het einde van zijn carrière aangekondigd. Hij stopt aan het einde van 2026.

De tijd vliegt wanneer je plezier hebt!", schrijft Mollema in een video van zijn wielerreis op Instagram. "Van het lokale NWVG Cycling Team tot Rabobank/Belkin en nu Lidl-Trek. Ik ben enorm dankbaar dat ik mijn droom 20 jaar lang heb mogen leven.", verzekert hij. "Nu is het tijd om aan mijn laatste seizoen als profrenner te beginnen. Nog één jaar, one last dance. Tot ziens op de weg!"

Grootse carrière

Mollema begon in het opleidingsteam van Rabobank, waar hij uiteindelijk ook doorbrak. In 2010 reed hij met de Ronde van Italië zijn eerste grote ronde, waarin hij meteen kopman was. Mollema eindigde op een verdienstelijke twaalfde plek. Een jaar erop fietste hij voor het eerste de Tour de France, waarin Mollema door ziekte teleurstelde. Dat maakte hij goed in de daaropvolgende Ronde van Spanje, waar hij als derde eindigde en het puntenklassement won.

Jarenlang werd Mollema gezien als de Nederlandse hoop op eindwinst in een grote ronde. Maar naarmate zijn loopbaan vorderde, veranderde zijn rol. In 2015 kwam hij terecht bij zijn huidige ploeg Lidl-Trek, waar hij in eerste instantie ook nog klassementsman was. Later werd Mollema steeds meer een wielrenner voor de vlucht. Met succes, want hij won twee etappes in de Ronde van Frankrijk. Ook was hij de beste in Clásica San Sebastián (2016) en de Ronde van Lombardije (2019). In 2022 werd Mollema Nederlands kampioen tijdrijden.

Laatste dans

Sinds 2023 bleef het werk in de grote rondes uit voor de Nederlander. Mollema rijdt deze week aan het begin van zijn laatste jaar een koers in het Spaanse Valencia.