Mathieu van der Poel kroonde zich zondag voor de achtste(!) keer tot wereldkampioen veldrijden. Een absoluut record voor het Nederlandse wielerfenomeen. Een bijzonder knappe prestatie waarin ook zijn vriendin een belangrijke rol speelt.

“Wat een held”, steekt voormalig tophockeyster Ellen Hoog haar bewondering voor Van der Poel niet onder stoelen of banken. Haar goede vriendin en voormalig ploeggenote Naomi van As is het daar helemaal mee eens, zo blijkt in de podcast die de twee opnemen voor Sportnieuws.nl.

“Hij geeft aan dat plezier voor hem het allerbelangrijkst is en dat hij echt probeert te genieten van wat hij doet", weet Van As. "Dat is natuurlijk ook wat wij zeggen tegen kleine meisjes die vragen wat het belangrijkste is. Nou, dat je plezier hebt in wat je doet.”

Roxanne Bertels

“Zijn vader had ook lof voor zijn vriendin", aldus Van As over de uitspraken van Adrie van der Poel over zijn schoondochter in aanloop naar het WK. "Omdat je ook wel grijze haren kunt krijgen van die gozer. En dat moet ook wel als je zo goed wil zijn.”

“Het is natuurlijk een individuele sporter en alles draait om hem in die relatie", denkt Hoog. "Om zíjn schema en zij past zich daarin blijkbaar goed aan. Dat moet ook wel, anders kun je geen relatie hebben met die jongen, denk ik.” Van As: “Dat denk ik ook en ze zal ook wel zijn steun en toeverlaat zijn. Ik denk wel dat zij een belangrijke rol vervult."

'Groot hart'

Bertels is al sinds 2018 de vriendin van Van der Poel en ondertussen hebben de twee al het nodige meegemaakt. Aan de ene kant won VdP onder andere meermaals Milaan-Sanremo, De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar aan de andere kant was er ook het drama met het plankje op de Spelen van Tokio en de rumoerige nacht op het WK in Australië.

Met name die laatste situatie maakte veel indruk op Bertels, die de hele nacht op het politiebureau wachtte tot haar vriend uit de cel mocht. Volgens Van der Poel laat dat zien dat ze 'een groot hart' heeft en de wereld er fraaier uit zou zien als iedereen was zoals zij.

