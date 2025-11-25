Olympisch kampioene Elis Ligtlee heeft een bijzondere avond achter de rug. Ze kreeg een eervolle rol op het Wielergale en dat emotioneerde haar. De 31-jarige gaat dan ook door een zware periode.

"Gisteren stond helemaal in het teken van het Wielergala en het voelde oprecht als een dag met een gouden randje", schrijft Ligtlee op Instagram. "Al een aantal jaar mag ik mezelf lid noemen van de Club van 48, een hechte groep oud-toprenners en mensen die iets hebben betekend voor het wielrennen. Dit jaar sloot ik voor het eerst aan bij hun vergadering en het samenzijn, wat het allemaal nog net een beetje specialer maakte."

Ligtlee was tijdens haar sportcarrière succesvol baanwielrenster, met als hoogtepunt een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Dat deed ze op de keirin, haar favoriete onderdeel. Ze won ook zilver en tweemaal brons op de WK baanwielrennen. Daarnaast pakte ze drie keer goud, zilver én brons op de Europese kampioenschappen. In 2018 stopte ze.

Bij haar eerste vergadering werd ze verrast met een prachtige bos bloemen. "Zo lief en zo attent. Van die kleine gebaren die je raken. Daarna raakte ik in gesprek met een paar oud wielrenners en wielrensters, sommige uit de jaren zestig en zeventig. Die verhalen, die passie en die herinneringen, daar kan ik uren naar luisteren."

Kippenvel

Tijdens de awardceremonie had Ligtlee ook nog de eer om de prijs voor ploeg van het jaar te mogen uitreiken. "Iets wat toch altijd even kippenvel geeft. Na afloop was er een diner en daarna volgde nog een theatershow. Die heb ik laten schieten. Mijn energie was op en dan is het goed om te voelen wat je nodig hebt."

Ziekte

De oud-topsporter gaat namelijk door een zware tijd. Ze kreeg juni de diagnose borstkanker. Inmiddels zijn de behandelingen in volle gang. Ligtlee is erg open over haar ziekte en deelt veel over haar traject via sociale media. In januari zal ze een ingrijpende operatie ondergaan, waarbij haar borsten volledig worden geleegd. Later volgt een reconstructie.

Maandagavond was er dus even wat positieve afleiding. "Ik ging naar huis met een warm en voldaan gevoel. Een dag vol mooie gesprekken, herinneringen en dankbaarheid dat ik onderdeel mag zijn van zo’n bijzondere groep mensen", besluit Ligtlee.

