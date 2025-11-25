Daphne Deckers, de vrouw van ex-toptennisser Richard Krajicek, heeft belangrijk bericht gedeeld op Instagram. Ze wil haar volgers aanzetten tot actie om geweld tegen vrouwen te stoppen. "Er is nog veel méér nodig."

Het is 25 november de Internationale Dag tegen het Geweld tegen Vrouwen. Daarom zet de schrijfster haar bereik op sociale media in om mensen aan te sporen tot actie. "Het afgelopen jaar is ook in Nederland geweld tegen vrouwen erg in de aandacht geweest, maar er is nog veel méér aandacht en daadwerkelijke actie nodig."

Wereldwijd is het nog steeds een groot probleem. Organisatie Orange The World heeft daarom jaarlijkse actieweken in het leven geroepen. "Waarmee we kunnen zeggen: ik kijk niet weg." Er worden armbandjes verkocht, gemaakt door vrouwen in Nepal, waarmee je kunt laten zien dat je medestander bent. Deckers heeft er zelf ook al een om.

"Laten we samen vrouwen wereldwijd een stap dichterbij veiligheid en steun brengen." Volgens de 57-jarige is er ook in Nederland nog een lange weg te gaan. Dat deelt ze met een aangrijpend bericht in haar Story.

'Wat een verrassing'

Ze plaats daar een krantenartikel over de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude afgelopen zomer. 'Maanden na moord Lisa nog weinig concrete actie voor de veiligheid van vrouwen', luidt de kop. "Joh, wat een verrassing", is het cynische commentaar van Deckers.

Het is niet voor het eerst dat Deckers zich fel uitspreekt tegen geweld tegen vrouwen. Ze was enkele maanden eerder al emotioneel wegens vele incidenten met vrouwelijke slachtoffers in het nieuws. "De hoeveelheid geweld is shockerend", schreef ze toen. "Ik ben het echt zó verschrikkelijk zat om iedere dag weer nieuwe vermoorde, verkrachte, belaagde, geïntimideerde en mishandelde meisjes en vrouwen in het nieuws te moeten zien."

Groot bereik

Deckers heeft een groot bereik op sociale media. Ze heeft dan ook een grote carrière opgebouwd in Nederland. Zo presenteerde televisieshows, werd ze een succesvol model en was ze een gewild actrice. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Haar grootste succes was ongetwijfeld de rol als Bondgirl in de James Bond-film Tomorrow Never Dies. Bovendien heeft ze de nodige succesvolle columns en boeken achter naar naam staan.

Daarnaast is ze gelukkig met haar man. Ze leerde de voormalig Wimbledon-winnaar kennen in 1994 en het stel stapte in 1999 in het huwelijksbootje. De twee hebben inmiddels twee kinderen: Emma en Alec.

