In Italië maken ze zich ernstig zorgen om Mario Cipollini. De oud-wereldkampioen ligt in het ziekenhuis. En dat is niet voor het eerst. De 58-jarige Italiaan liet daar van zich horen en had slecht nieuws.

Cipollini kampt al jaren met gezondheidsproblemen. Dit keer laat hij vanuit zijn ziekenhuisbed via Instagram van zich horen. Hij heeft wederom last van zijn hart. "De dokters zullen bekijken wat ze kunnen doen", vertelt hij. Mogelijk wacht een zeer ingrijpende operatie. "Ze evalueren op dit moment of het nodig is om een defibrillator te plaatsen."

Het is zeker niet de eerste keer dat Cipollini met fysieke problemen kampt. Bijna zes jaar geleden moest hij onder het mes vanwege hartritmestoornissen. Nog geen half jaar later volgde een nieuwe ingreep. Nu krijgt hij mogelijk dus een defibrillator.

Succesvolle carrière

Cipollini was in de jaren '90 en '00 een van de bekendste wielrenners te wereld. Zijn grootste succes boekte hij in 2002. In het Belgische Zolder werd hij daar wereldkampioen op de weg. Super Mario won daarnaast ontelbare andere prijzen. De sprinter won liefst 42 etappes in de Giro. Daarnaast won hij ook veelvuldig in de Tour (12) en Vuelta (3).

Jarenlange celstraf

De Italiaan schreef daarnaast ook bekende koersen als Milaan-San Remo en Gent Wevelgem (drie keer) op zijn naam. Toch was Cipollini niet onbesproken. Zijn naam werd veelvuldig genoemd in geruchtmakende dopingzaken. Daarnaast werd hij in 2022 veroordeeld tot drie jaar celstraf vanwege onder meer mishandeling en stalking van zijn ex-partier Sabrina Landucci.