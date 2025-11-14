Thibau Nys maakt steeds meer furore in de wielerwereld, maar daarnaast is er ook tijd voor een feestje. Zo vierde de Belg zijn 23e verjaardag in een opvallend thema dat veel Belgen zullen kennen van TV.

Nys is een renner die op meerdere disciplines op het hoogste niveau meedoet. De Belg reed afgelopen seizoen namens Lidl-Trek en maakte daar indruk met bijvoorbeeld de eindzege in het Gran Premio Miguel Indurain. Nu het seizoen op de weg weer voorbij is, focust Nys zich op de cross. Zo eindigde hij op 1 november tijdens de Koppenbergcross in Oudenaarde als eerste en kwam hij bij het EK in Middelkerke als tweede over de finish na een nek-aan-nek-gevecht met de uiteindelijke winnaar Toon Aerts.

Verjaardagsfeest

Na het EK was het voor Nys tijd om zijn 23e verjaardag op een grootse manier te gaan vieren. Op zijn Instagram-story lieten de renner en zijn vriendin Anna Eikendal hun volgers raden wat het thema was van de verjaardag. Dat was nogal duidelijk: FC De Kampioenen. Het bekende Belgische TV-programma dat nog altijd wordt gezien als een van de populairste shows van de Zuiderburen. Zo waren Nys en Eikendal verkleed als het iconische duo, garagehouder Dimitri De Tremmerie en zijn secretaresse Doortje.

Nys heeft al een tijdje een Nederlandse vriendin in Eikendal. Zij maakt carrière als bekende pilates-instructrice en inmiddels mag ze zich met 21.000 volgers ook een influencer noemen. Eikendal woont in België met haar vriend Nys en is er bij elke cross bij. Op haar Instagram deelt ze kleine vlogs van hoe het is om als vrouw mee te gaan naar de koersen en brengt ze in beeld hoe haar vriend presteert.

Bekende vader

Nys heeft het koersen met de paplepel ingegoten gekregen door zijn vader Sven Nys. Hij is een van de bekendste Belgische coureurs ooit in het mountainbiken, crossen en op de weg. Hij werd twee keer wereldkampioen in het veldrijden, pakte een bronzen plak op het EK mountainbike. Op de weg voegde Nys weinig eremetaal toe aan zijn prijzenkast, maar hij reed wel grote koersen als Parijs-Roubaix en in de Ronde van België. In 2016 hing Nys zijn fiets aan de haak en sindsdien is hij regelmatig te zien als expert in Belgische media.