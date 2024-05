Marianne Vos grijpt de leiding in de Vuelta, Amerikaanse Faulkner wint etappe

Kristen Faulkner heeft na een late aanval de vierde etappe in de Vuelta Feminina gewonnen. De Amerikaanse reed na een waaieretappe op vijf kilometer van de streep weg uit een klein peloton en kwam solo over de streep. Marianne Vos eindigde als derde en pakte dankzij de bonificatieseconden de leiding in het algemeen klassement.

Marianne Vos zorgde dinsdag al voor Nederlands succes door de derde etappe te winnen. Zonder de afgestapte Ellen van Dijk begon het peloton woensdag aan de vierde etappe. Op papier geen lastige etappe, want na 140 vlakke kilometers lag de finish in Zaragoza. Toch leverde de etappe spektakel op, want waaiers zorgden ervoor dat er een grote splitsing in het peloton was.

Aanvallen loont

Een groep van ongeveer twintig rijdsters sloeg al snel een gat in de etappe. Mavi Garica en Gaia Realini, die eerder al een dag de rode trui droeg, waren de grootste slachtoffers. Klassementsleider Blanka Vas, Marianne Vos en Demi Vollering waren wel van de partij in de voorste groep.

De groep leek zich op te gaan maken voor een sprint, maar op een van de laatste oplopende wegen van de etappe besloot de Amerikaanse Faulkner ervandoor te gaan. Ze sloeg een gat van zo'n tien seconden en ondanks een flinke inspanning van Vollering werd ze niet meer teruggepakt.

Vos grijpt de macht

Georgia Baker sprintte achter haar als tweede over de streep en Vos pakte de derde plaats. Dankzij de bonificaties nam de Nederlandse de leiderstrui over van Vas. Ze heeft een voorsprong van vijf seconden op de Hongaarse in het algemeen klassement.