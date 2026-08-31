Puck Moonen voelde zich als herboren op de EK gravel zondag. De voormalig topwielrenster keerde terug op een groot toernooi nadat ze geopereerd werd aan aanhoudende problemen in haar bekken, waar een beknelde slagader jarenlang voor krachtverlies zorgde.

Moonen kwam op de EK gravel in België niet in de buurt van de overwinning, maar overwon wel de zorgen die ze al die tijd had over haar lichaam. Op Instagram deelt ze een update over hoe het voelde om weer competitief op de fiets te zitten. 'Absoluut brute dag op de fiets', begint ze op haar sociale media. 'Mijn rechterbeen doet het over het algemeen nog niet zo goed met zulke lastige starts, maar ik heb vanuit de start wat beter tempo kunnen maken en de rest van de race veel beter kunnen volhouden.'

'Ik leer langzaam mijn lichaam weer te vertrouwen'

Ze had ook nog de pech dat ze tegen materiaalpech aanliep. Haar stuur kwam los en dat zorgde voor een gevaarlijke afdaling in een aparte racehouding, zegt Moonen (30). 'Heel erg zwaar dagje, maar veel positieve dingen te vinden. Mijn rechterbeen is niet vastgelopen en ik leer langzaam mijn lichaam (en geest) weer te vertrouwen!'

Ze is blij dat ze is opgestapt en de koers heeft uitgereden. 'Het zou veel makkelijker zijn om de start niet te doen, gezien de potentiële uitkomst van racen als je niet 100 procent fit bent, maar ik ben blij dat ik het moeilijke en de onzekerheid die ermee gepaard ging, onder ogen heb gezien. Dat loont soms wel eens.' Moonen werd in 2017 uitgeroepen tot 'mooiste sportvrouw van Nederland' door mannenblad FHM.

Femke Markus is in het Belgische Houffalize Europees kampioene gravel geworden. De 29-jarige renster van SD Worx rekende na 138 kilometer in de sprint af met haar vijf jaar jongere landgenote Shirin van Anrooij. Markus is na regerend wereldkampioene Lorena Wiebes, die de eerste editie in 2023 won, de tweede Nederlandse met goud op de EK.