Puck Moonen maakte de afgelopen jaren vooral naam als wielerinfluencer, met biina 900.000 volgers op Instagram, terwijl ze sportief gezien een moeizame periode doormaakte met een operatie aan haar liesslagader en een zware valpartij. Dit weekend bewees de Nederlandse echter dat de liefde voor de koers nooit is verdwenen.

Via Instagram liet Moonen weten dat ze zondag aan de start staat bij de Europese kampioenschappen gravel in het Belgische Houffalize. "Niet helemaal verwacht om hier morgen te staan voor de Europese kampioenschappen, maar hier zijn we dan!", schreef de 30-jarige renster.

Ze blikte daarbij terug op een bewogen seizoen: "Startend vanaf 0 na een operatie aan mijn liesslagader, veel ups en downs in mijn herstel, een zware valpartij en veel geannuleerde races en aangepaste plannen hebben van mijn seizoen alles behalve een makkelijk verhaal gemaakt."

Lastig herstel

Moonen onderging eind vorig jaar een operatie aan een vernauwde liesslagader, nadat ze jarenlang worstelde met krachtverlies in haar rechterbeen. Haar rentree in het peloton verliep vervolgens allesbehalve soepel: bij haar rentree in Veenendaal-Veenendaal in mei haalde ze de finish niet, en kort daarna kwam ze ook nog hard ten val, waardoor ze wekenlang niet kon koersen.

In haar Instagram-post bedankte Moonen dan ook uitgebreid haar team en fysiotherapeut voor de begeleiding tijdens die moeizame periode. "Alle credits en speciale dank aan mijn team en mijn fysio voor het beste maken van elke tegenslag en mij weer terug te brengen naar de startlijn, in een heel mooi shirt!", schreef ze, verwijzend naar het Nederlandse EK-shirt waarin ze zondag aan de start staat.

Nog niet honderd procent

Ondanks de vele tegenslagen is Moonen nog niet volledig hersteld. "Mijn rechterbeen is misschien nog niet honderd procent, maar ik zal geven wat het heeft morgen, en hoop dat het me in één stuk over de finish brengt", aldus de renster. In een story liet ze bovendien zien dat haar fiets uitgebreid is getest en klaar is voor de wedstrijd van zondag.

'Mooiste sportvrouw van Nederland'

Voor Moonen is het sowieso al een prestatie om na alle fysieke tegenslag weer op het hoogste niveau te mogen starten. De 30-jarige renster, die in 2017 door FHM werd uitgeroepen tot 'Mooiste Sportvrouw van Nederland', bouwde in de jaren daarna vooral een indrukwekkend volgersaantal op als wielerinfluencer, nadat een grote doorbraak in het profpeloton uitbleef.