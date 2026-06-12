Wout van Aert stapt vrijdag niet meer op de fiets voor de zesde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, voorheen het Critérium du Dauphiné. Hij kwam vorige week ten val en moet medisch verder worden onderzocht.

De Belg, die donderdag nog de vijfde rit won, heeft last van zijn elleboog. Dat maakte zijn ploeg Visma - Lease a Bike vrijdag bekend. "Hij ervaart nog steeds aanzienlijke ongemakken in zijn elleboog als gevolg van de val die hij vorige week opliep", schreef Visma - Lease a Bike in een kort bericht op X.

"Wout zal terugreizen naar België voor verdere medische onderzoeken." Van Aert won de vijfde etappe na een massasprint, maar zei na afloop nog pijn te hebben. "Het was vandaag zwaar, mentaal gezien", sprak hij. De winnaar van Parijs-Roubaix was vlak voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes ten val gekomen in een training.

Tijdens de ploegentijdrit, die door Visma | Lease a Bike werd gewonnen, moest Van Aert ook al vroeg lossen. "Hij voelde zich niet goed", meldde teamgenoot Matteo Jorgenson na afloop.

Slotweekend

De zesde etappe gaat vrijdag over 183 kilometer tussen Saint-Vulbas en Crest-Voland. In het algemeen klassement gaat de Fransman Alex Baudin aan de leiding. Op twaalf seconden van Baudin volgen zijn landgenoot Kévin Vauquelin en de Brit Oscar Onley.

In het slotweekend van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes staan nog drie bergetappes met aankomst bergop op het programma. Daarin zal de beslissing vallen in deze traditionele voorbereidingskoers voor de Tour de France. De Ronde van Frankrijk gaat op zaterdag 4 juli van start in Barcelona.

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