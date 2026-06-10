Marianne Vos heeft op zijn zachts gezegd een turbulent jaar. De 38-jarige topwielrenster verloor aan het begin van dit jaar haar vader en kende op de fiets ook de nodige pech. Vorige maand ging het in een grote wedstrijd mis. Nu heeft het sporticoon gelukkig ook mooi nieuws te melden.

Vos reed dit jaar slechts een aantal wedstrijden. Begin maart reed ze Strade Bianche (zevende plaats) en Trofeo Alfredo Binda (zesde). Daarna zou ze de Ronde van Vlaanderen rijden, maar door een persoonlijk drama ging er een streep door die wedstrijd.

Overlijden van vader Marianne Vos

De vader van Vos, Henk, overleed namelijk aan het begin van de lente. Hij werd 78 jaar oud. Vos reed vanwege die situatie sowieso al wat minder wedstrijden. Zo liet ze ook Milaan-San Remo schieten.

Vervolgens maakte Vos in Parijs-Roubaix haar rentree en kwam ze heel dicht bij een emotionele zege. Ze werd in de sprint om de winst nipt geklopt en eindigde nipt als tweede. Na afloop waren er vanzelfsprekend veel emoties zichtbaar bij het Nederlandse wielericoon.

Val in Vuelta a España

Vos startte vervolgens ook in de Amstel Gold Race en hoopte in de Vuelta a España indruk te maken. Daar ging het echter al heel vroeg mis. In de eerste etappe eindigde ze nog knap als zevende, maar dat ging gepaard met een hoop pijn. Ze liep namelijk een sleutelbeenbreuk op bij een val. Ze keerde terug in de voorste groep en sprintte mee om de zege. Later bleek de schade toch te groot en ging ze in de tweede rit niet meer van start.

Gelukkig is er nu goed nieuws. Het herstel van Vos verloopt prima en over ruim een week rijdt ze weer een wedstrijd. Dat laat ze weten via Instagram. De vrouw die nagenoeg alles won wat er te winnen viel start in de Volta a Catalunya. Momenteel zit ze op zonnige Spaanse grond. "Drie weken Mallorca. Terug naar bouwen, groeien en geloven. Ik kan niet wachten om weer te racen", schrijft Vos.

Ondanks haar 38 jaar zit er nog weinig sleet op het lichaam van de Brabantse. Ruim een jaar geleden tekende ze dan ook een nieuw contract bij Visma-Lease a Bike en dat was een bijzondere verbintenis. Het is een zogeheten 'contract voor het leven', wat inhoudt dat Vos tot het einde van haar wielercarrière bij de ploeg blijft. Tot wanneer ze blijft fietsen, 'staat in de sterren geschreven', aldus Vos.

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