Europees kampioene Demi Vollering heeft in een prachtige bergetappe van de Giro Women de winst gepakt. De Nederlandse renster kwam na een lange vlucht juichend over de streep nadat ze onder meer rozetruidraagster Anna van der Breggen van zich had afgeschud. Het is de tweede Nederlandse ritzege op rij, nadat Van der Breggen dinsdag de klimtijdrit had gewonnen en het roze daarmee had gepakt.

Vollering, de 29-jarige wielrenster van FDJ United-Suez, was in de etappe van Longarone naar Sante Stefano di Cadore na 146 kilometer net iets sneller dan landgenote Van der Breggen. Antonia Niedermaier uit Duitsland werd derde. Van der Breggen behoudt wel de roze leiderstrui. Wereldkampioene Marlen Reusser uit Zwitserland, die tweede stond in het algemeen klassement, kwam op achterstand binnen.

🚴🇮🇹 | De eerste etappewinst in de Giro is een feit voor Demi Vollering. De Nederlandse is overtuigend de beste in de sprint. ⛰️👏 #GirodItaliaWomen



Wielrennen 👀 HBO Max pic.twitter.com/UXApyL1Hv1 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 3, 2026

De rit kende meerdere lastige beklimmingen. Een grote kopgroep van 22 rensters had een voorsprong van enkele minuten, maar die liep snel terug toen Vollering op de beklimming van Costa van de derde categorie een aanval plaatste. Ze reed Van der Breggen even op achterstand, maar die wist terug te komen. Ook Femke de Vries kwam terug in de groep, waar de Italiaanse Monica Trinca Colonel uit was ontsnapt.

Op de laatste beklimming van 4,3 kilometer werd de Italiaanse al snel bijgehaald en bepaalde Vollering het tempo met verder Van der Breggen, Niedermaier en de Canadese Isabella Holmgren. Elisa Longo Borghini uit Italië volgde op ongeveer een halve minuut en de Zwitserse Reusser lag nog verder achter. Van der Breggen bepaalde het tempo in de afdaling. In de sprint in Sante Stefano di Cadore was Vollering de snelste van het viertal.

Voor Vollering is het haar eerste ritoverwinning in de Giro. Het is haar achtste zege van dit jaar. Ze won eerder onder meer de eendagswedstrijden Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Dramatische start

De Giro Women was nog dramatisch begonnen voor Nederland. Hoewel Lorena Wiebes de openingsetappe afgelopen weekend nog won, werd ze vlak na de finish gediskwalificeerd omdat haar fiets te licht bevonden was. Daardoor werd ze uit koers gehaald en moest ze haar roze trui inleveren. Vervolgens nam Balsamo de leiderstrui over en boekte ze in totaal drie etappezeges, voordat het de beurt was aan de Nederlandse toprensters.

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