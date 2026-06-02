Bij SD Worx hing er een grauwe sluier over de Giro Women nadat Lorena Wiebes na de eerste etappe werd gediskwalificeerd vanwege een te lichte fiets. Dinsdag bracht haar Nederlandse ploeggenote Anna van der Breggen het feest weer terug met haar speciale etappezege in de Ronde van Italië voor vrouwen.

Wielrenster Anna van der Breggen heeft de vierde etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. De 36-jarige Nederlandse van SD Worx - Protime was veruit de snelste in een individuele klimtijdrit van 12,7 kilometer tussen Belluno en Nevegal Tudor. Ze nam ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo. Ze won de etappe in de blauwe bergtrui, die ze al om haar schouders had.

De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden Marlen Reusser eindigde op meer dan een minuut als tweede. De Nederlandse Demi Vollering, een van de favorieten voor de eindzege, was zes seconden langzamer dan Reusser. Balsamo kwam op meer dan negen minuten van Van der Breggen over de streep. De Italiaanse, die de eerste drie sprintetappes op haar naam schreef, zakte ver weg in het klassement. De Italiaanse Elisa Longo Borghini, de winnares van de laatste twee edities van de Giro, werd achtste op bijna twee minuten.

Grote voorsprong voor viervoudig winnares

Van der Breggen heeft in het klassement meer dan een minuut voorsprong op Reusser en Vollering, de nummers 2 en 3. Van der Breggen won vier keer de Giro, tussen 2015 en 2021, waarna ze een paar jaar stopte met wielrennen. In mei greep ze net naast de eindzege in de Vuelta Femenina, nadat ze haar leiderstrui na de slotrit moest afstaan.

'Het is fantastisch'

"Het is fantastisch om na zoveel jaren weer in het roze te mogen rijden", zei Van der Breggen na afloop. "Ik heb zo hard gewerkt om dit niveau te bereiken en de prestatie van vandaag is absoluut indrukwekkend. Ik probeer de lat altijd hoger te leggen, dat doe ik al sinds ik ben begonnen met koersen. Er komen nog veel zware etappes aan, maar ik kan tevreden zijn met deze voorsprong."

De Ronde van Italië duurt tot en met zondag.

