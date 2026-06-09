Een van de meest fascinerende, kleurrijke en polariserende Nederlandse wielrenners heeft weer toegeslagen. De veelbesproken Jan-Willem van Schip is opnieuw door de UCI gediskwalificeerd. Maar daar bleef het niet bij, de Nederlander had ook nog gedoe met de politie. "Ik vond het heel vreemd", aldus de hoofdpersoon.

Van Schip ligt onder het vergrootglas bij de UCI. Hij experimenteert graag met aerodynamica en fietsposities. Die innovatiedrang en zijn koppige karakter zorgen ervoor dat er heel vaak een DQ achter zijn naam staat. In mei kwam Van Schip nog in opspraak in de Ronde van Griekenland toen hij een onreglementaire stuurhouding had. "Wat een verdriet, wat een kutsport", waren de niet mis te verstane woorden van de Nederlander.

Jan-Willem van Schip opnieuw gediskwalificeerd

Ook het einde in de Ronde de l'Oise haalde Van Schip niet. Hij werd opnieuw door de UCI eruit gevist, dit keer omdat hij niet-conforme kleding droeg. In de tweede etappe kreeg hij al een boete van 200 Zwitserse frank (omgerekend zo'n 215 euro) voor een verkeerde fietspositie. Maar in rit 4 werd de renner van Azerion / Villa Valkenburg definitief uit koers gehaald.

Terwijl hij in de aanval ging, kwam er iemand van de koersorganisatie melden dat het over en sluiten was met hem. "Ik vond het heel vreemd", beet Van Schip van zich af op Instagram. "Ik kreeg lang geen duidelijkheid wat het probleem juist was, ik kreeg alleen maar te horen dat ik uit koers werd gehaald. Achteraf kreeg ik te horen dat ik werd gediskwalificeerd omdat ik een bidon in mijn shirt had."

Het kwam hem op nog een boete van 300 Zwitserse frank te staan. Dat komt neer op iets meer dan 325 euro.

Politie sleurt hem van de fiets

Toen Van Schip de instructies van de organisatie bleef negeren, kwam de politie die aan de kant van de weg stond in actie. De gendarmerie greep in, bracht hem hardhandig tot stilstand en werkte de renner tegen de grond

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