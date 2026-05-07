De Nederlandse wielrenner Jan-Willem van Schip voelt zich, niet voor het eerst, flink genaaid door de jury en de internationale wielerunie UCI. Dit keer is hij de klos in de Ronde van Griekenland, waar hij werd gediskwalificeerd voor het 'illegaal' steunen op zijn stuur met zijn onderarmen. Hij lucht zijn hart op Instagram.

De 31-jarige Van Schip is gediskwalificeerd in de Ronde van Griekenland en mag donderdag niet starten in de tweede etappe. De renner van Azerion / Villa Valkenburg hield het stuur volgens de wedstrijdleiding niet op de juiste manier vast.

"De fiets is volledig legaal, maar ze hebben toch weer iets gevonden om me te naaien", reageert Van Schip in een video op Instagram. "De positie zou zogenaamd niet goed zijn, want ik steun dan op mijn onderarmen. Maar iedereen doet dat", stelt de renner die ook op de baan goed uit de voeten kan.

'Dat doet helemaal pijn'

"Dit doet wel echt veel pijn, dit is echt niet leuk. De fiets is volledig legaal, maar ze hebben weer iets gevonden om me te naaien. Dat doet wel pijn", zegt een zichtbaar geëmotioneerde Van Schip. Hij maakt het nog bonter door te stellen dat de UCI een mail gestuurd heeft waarin ze hem 'een rare renner' noemen. "Dat doet helemaal pijn. Ik weet niet... Ik voel me niet echt welkom in de wielrennerij."

Een poging om contact te leggen met de UCI liep vervolgens ook weer uit op een nieuwe teleurstelling. "We zouden gaan bellen, maar de belafspraak die stond werd gewoon gecanceld. Toen heb ik een reminder gestuurd en daar heb ik helemaal niks op gehoord. UCI: maak je regels duidelijk. Vertel het me wat ik verkeerd doe."

'Wat een verdriet, wat een pijn, wat een kutsport'

Het is niet voor het eerst dat Van Schip wordt gediskwalificeerd. Eind 2025 overkwam hem hetzelfde in de Tour of Holland, omdat zijn materiaal niet aan de eisen voldeed. De renner roept de UCI op om de regels te verduidelijken. "Wat een verdriet, wat een pijn, wat een kutsport", besluit hij.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover