Brazilië is op het WK voetbal een van de favorieten voor de wereldtitel, maar moet het in de groepsfase mogelijk doen zonder sterspeler Neymar. De aanvaller van Santos werd tot zijn grote geluk opgeroepen door bondscoach Carlo Ancelotti, maar mist zo goed als zeker de eerste wedstrijd tegen Marokko.

Sterspeler Neymar ontbreekt zo goed als zeker bij Brazilië in de eerste groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Marokko. De aanvaller is nog altijd niet hersteld van een kuitblessure en hij ontbrak ook woensdag op het trainingscomplex van Brazilië in Morristown, New Jersey.

Twijfelachtig

Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië speelt op zaterdag tegen Marokko in het MetLife Stadium in East Rutherford. Na dat duel volgen nog groepswedstrijden tegen Haïti en Schotland. Het is ook twijfelachtig of de 34-jarige Neymar kan meespelen in die wedstrijden.

Topscorer aller tijden

Neymar is de Braziliaanse topscorer aller tijden. Hij scoorde in 128 interlands 79 keer en deed met Brazilië drie keer mee aan het WK. Afgelopen seizoen miste hij veel wedstrijden bij Santos in de Braziliaanse competitie vanwege blessures. Toch vervulde hij de fans van zijn land met vreugde doordat hij opgeroepen werd. De vraag is alleen of en hoe lang hij te aanschouwen is op het WK.

Blessures

Brazilië werd voorafgaand aan de bekendmaking van de WK-selectie al geteisterd door veel blessures bij sterspelers. Onder meer Estevao (Chelsea), Eder Militao (Real Madrid) en Rodrygo (Real Madrid) konden niet opgeroepen worden. Tot overmaat van ramp raakte verdediger Wesley van AS Roma geblesseerd in de voorbereiding op het WK en moest hij naar huis. Hij werd vervangen door Ederson van

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