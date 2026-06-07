In aanloop naar het WK worden er volop oefenwedstrijden gespeeld. Daar waar Oranje onderuit ging tegen Algerije, doen veel andere toplanden wél wat er van hen verwacht wordt.

Zo speelde Engeland zaterdagavond tegen Nieuw-Zeeland. Bondscoach Thomas Tuchel besloot in het eerste oefenduel om zijn gehele ploeg te wisselen in de rust. Vlak voor de pauze had, wie anders, aanvoerder Harry Kane zijn land op voorsprong geschoten.

In de tweede helft speelde onder meer Rio Ngumoha mee. Het talent brak dit seizoen door onder de inmiddels bij Liverpool ontslagen Arne Slot. Engeland kwam niet meer tot scoren en ook Nieuw-Zeeland wist het net niet te vinden.

Uitvaller bij Brazilië

Brazilië nam het in de nacht van zaterdag op zondag op tegen Egypte. Bij het Afrikaanse land zat Mohamed Salah op de bank. Hij viel in de rust in voor zijn land.

Een vroege voorsprong van de Brazilianen via Ziko werd al snel tenietgedaan door de Egyptenaren. Na iets meer dan een kwartier spelen ging het mis voor de thuisploeg. Wesley Franca, ploeggenoot van Donyell Malen bij AS Roma, viel geblesseerd uit. Bondscoach Carlo Ancelotti was na afloop op de persconferentie niet hoopvol over zijn rechtsback. "We zullen de tests moeten afwachten, maar we hebben goede spelers om Wesley te vervangen."

Wereldkampioen Argentinië

Argentinië oefende tegen Honduras. Dat deed de regerend wereldkampioen nog zonder Lionel Messi. Bondscoach Lionel Scaloni verwacht dat zijn superster in de oefenwedstrijd tegen IJsland minuten kan maken, maar topfit is de speler van Inter Miami dus nog niet.

Ook zonder de absolute sterspeler van de nationale ploeg kende Argentinië geen problemen met Honduras. Inter-spits Lautaro Martinez werd de grote man. Hij scoorde de openingstreffer en gaf de assist op Giuliano Simeone voor de tweede goal van de wedstrijd. Daar bleef het bij voor de Argentijnen.

Turkije speelde een uitwedstrijd tegen Venezuela. De Turken, wellicht een dark horse voor dit WK, wonnen daarin met 1-2. Real Madrid-speler Arda Güler gaf de assist bij beide doelpunten en werd zo de man van de wedstrijd.

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