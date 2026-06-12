De Argentijnse televisiekijker heeft een bijzonder tafereel meegemaakt tijdens de openingsceremonie van het WK voetbal. De bekende journalist Marcelo Benedetto was live verslag aan het doen vanuit het Estadio Azteca totdat hij Shakira voorbij zag lopen. Wat daarna gebeurde was zeer opvallend.

Uren voordat de openingsceremonie van start zou gaan was de Argentijnse verslaggever van Dsports al in het iconische stadion. Even later zou onder meer de Colombiaanse Shakira in dat stadion optreden bij de start van het WK. De ex van FC Barcelona-speler Gerard Pique is onlosmakelijk met het toernooi verbonden nadat haar nummer Waka Waka in 2010 iconisch werd.

Verslaggever verlaat live-uitzending

Zo iconisch dat zelfs de Argentijnse journalist zich niet kon inhouden. Terwijl Benedetto live alle kijkers thuis toesprak, zag hij Shakira voorbij lopen en greep zijn kans. Hij vertelde recht in de camera dat hij naar Shakira ging, legde zijn microfoon op de desk en liep weg uit de live-uitzending.

De camera bleef het tafereel volgen en zag hoe hij in één rechte lijn naar Shakira beende. De zangeres was de moeilijkste niet en poseerde uitgebreid met twee vingers in de lucht naast de man. Dolgelukkig en met een grote grijns op zijn gezicht keerde Benedetto vervolgens terug richting de desk.

¡ESTE CROOSOVER NO LO TENÍAS!



🎙️ @m_benedetto y SHAKIRA en el Azteca, a menos de 24 horas del inicio del #MundialEnDSPORTS.



📸🔙 Ya tenía una con Dua Lipa... #SeHablaAsiDSPORTS pic.twitter.com/0EnGWCpnsk — DSPORTS (@DSports) June 10, 2026

Openingsceremonie

Shakira was aanwezig in het Estadio Azteca om op te treden bij de openingsceremonie. Samen met Burna Boy zong ze het nummer Dai, dai . In diezelfde openingsceremonie was ook Andrea Bocelli te zien. De Italiaanse zanger vertolkte het officiële WK-nummer van de FIFA: DNA.

WK voetbal

Na de openingsceremonie werd het WK spectaculair afgetrapt. De wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika was niet per se denderend maar wel spraakmakend. Mexico won met 2-0, maar iedereen sprak vooral over de drie rode kaarten na afloop. Zuid-Afrika kreeg er twee, Mexico één.

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