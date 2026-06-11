Het WK voetbal gaat donderdagavond van start met het duel tussen Mexico en Zuid-Afrika, maar anderhalf uur voor de aftrap werd het toernooi officieel geopend met een openingsceremonie. Daarin waren onder meer de wereldberoemde artiesten Shakira en Burna Boy te bewonderen en dat zorgde voor uitzinnige reacties bij de Mexicaanse fans.

Aangezien het WK dit jaar met de Verenigde Staten, Canada en Mexico drie gastlanden heeft, zijn er ook drie openingsceremonies. Het toernooi begint donderdag in Mexico-Stad met een duel tussen Mexico en Zuid-Afrika en voorafgaand aan die wedstrijd was de eerste ceremonie van dit WK te zien. De Mexicanen weten hoe het is om een openingsceremonie te houden, want het land organiseerde het WK eerder al in 1970 en 1986.

Wie donderdagavond de televisie aanzette, zou zomaar hebben kunnen denken dat de tijd exact zestien jaar terug is gegaan. Op 11 juni 2010 begon het WK namelijk met een wedstrijd tussen dezelfde twee landen. Enige verschil was dat Zuid-Afrika toen de gastheer was. Ook in de openingsceremonie was er een bijzondere overeenkomst te vinden met zestien jaar geleden.

Shakira en Burna Boy stelen de show

Net als in 2010 trad de Colombiaanse superster Shakira op. Zij zong toen het wereldberoemde liedje Waka Waka, deze keer bracht ze samen met Burna Boy het officiële WK-nummer Dai Dai ten gehore. Dat vonden de Mexicaanse fans op de tribunes schitterend, want zij gingen volledig uit hun dak. Het was overigens niet de laatste keer dat we de 49-jarige Shakira gaan zien dit WK, want ze gaat ook optreden bij de halftimeshow tijdens de finale.

Naast Shakira en Burna Boy maakten ook een hoop andere grote artiesten hun opwachting maken. Ook J Balvin, Belinda, Ryan Castro, Lila Downs, Alejandro Fernández, Los Angeles Azules, Mana, Danny Ocean en Tyla werden door de organisatie gestrikt voor het spekakel.

Bekijk hieronder de mooiste beelden van de openingsceremonie:

Om 21.00 uur zullen Mexico en Zuid-Afrika het WK dan echt gaan aftrappen. Twee artiesten van de openingsceremonie zien we vlak voor de aftrap nog een keertje terug om de volksliederen van beide landen te zingen. Fernandez zal het Mexicaanse volkslied ten gehore brengen, terwijl Tyla is aangewezen voor die van Zuid-Afrika.

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