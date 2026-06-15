Het WK voetbal moet voor Cristiano Ronaldo officieel nog beginnen, maar toch staat de Portugese superster al in het middelpunt van de aandacht. Dat is te danken aan een bezoekje van een Belgische influencer. De beelden die dat opleverde zorgen voor enig ongemak en zijn ondertussen al door miljoenen mensen bekeken.

"De Belgische influencers Celine Dept zorgde voor een opvallend moment op het WK", zo begint tweevoudig olympisch kampioene hockey Ellen Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast. "Die maakt video's op Instagram met voetballers. Ze heeft echt veel volgers ook, zeven miljoen ofzo." "Echt niet normaal", reageert oud-ploeggenote Naomi van As.

"Ze maakt bijvoorbeeld video's waarin ze Lamine Yamal tegenkomt en een soort van high five geeft", aldus Hoog. Van As: "Dat is echt een ding hè. Dan moet je echt een goede geven." Hoog legt uit hoe het werkt met de beoordeling van die begroeting: “Eerst krijgt hij dan een two out of ten en daarna een ten out of ten. En dan zie je haar met al die grootheden die klap doen. Zij zit gewoon bovenop dat voetbal."

Ontmoeting met Cristiano Ronaldo

Hoog stelt dat Dept ogenschijnlijk een groot van is van Ronaldo. Van As reageert naar aanleiding van de beelden lachend: “Dat vind ik nogal een understatement.” Hoog: “Ze stond al eerder bij een training van Portugal naast het veld en toen was ze al aan het huilen. En daarna kwam ze hem dus tegen. Toen hij naar de auto liep of naar de kleedkamer, gewoon op dat terrein. En zij stond daar als een klein kind te huilen…"

Hoog kon haar ogen bijna niet geloven bij het zien van de beelden: "Ik vind het vrij heftig dat je een chick bent van tussen de 25 en de 30. Je hebt zeven miljoen volgers en je gaat echt als een klein kind staan janken als je je idool tegenkomt. Als kleine meisjes dat doen, of kleine jongen, dan denk ik oké, maar dit. Je zag hem ook een beetje opkijken van ja, oké...”

"Hij was wel heel lief", zag Van As. Hoog: “Hij was heel lief en hij ging daarna ook nog een video maken. Dat zij die jump van hem deed en dat hij zei Nee, nee, nee, dat is niet goed. En dan deed hij het na." Van As: “Hij nam wel de tijd voor haar.”

"Ik vond het een beetje heftig", concludeert Hoog over de reactie van Dept op het zien van Ronaldo. Van As lachend: “Vond je het een beetje cringe?” Hoog: “Ik vond het een beetje cringe.” Ongemakkelijk dus. De beelden zijn ondertussen bijna vijfhonderdmiljoen(!) keer bekeken en ontvingen ondertussen ook tientallen miljoenen likes.

Verliefd op Cristiano Ronaldo

Van As: “Ik kreeg een beetje plaatsvervangende schaamte. Wij kennen dat allebei niet, dat je zo erg fan van iemand bent. Dan heb je je hele kamer en huis vol met posters hangen van je grote idool.” Hoog: “Als je 25 bent...”

Van As: “Als je tussen de 25 en 30 bent ja. Zij zei wel dat hij echt een hele grote inspiratie voor haar was, want zij voetbalt zelf ook. Ze kijkt tegen hem op, hij is een groot voorbeeld en heeft ervoor gezorgd dat zij ook altijd is doorgegaan. Ja, dat zit er natuurlijk achter. Maar dat je inderdaad zó erg, zó erg tegen iemand opkijkt en fan bent. Het lijkt wel of ze een soort van verliefd was.”

David Beckham

"Dat je zo hard moet huilen…", is Hoog nog altijd verbaasd. "Bij wie zou jij dat hebben?” Van As moeten even nadenken: “Zo... Ik denk bij David Beckham.” Dan herinneren de twee zich hoe Van As de wereldberoemde voetballer bijna had ontmoet tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen. "Hij was net weg", vertelt, om daar lachend aan toe te voegen: "Echt een dieptepunt uit mijn carrière."

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering van de podcast natuurlijk aandacht voor het WK Voetbal en het eerste optreden van Oranje. Daarnaast bespreken de tweevoudig olympisch kampioenen onder meer de bizarre onthulling over het contract handbalicoon Tess Lieder, het laatste nieuws rond Jutta Leerdam en de 'steamy' foto's van Joep Wennemars en Suzanne Schulting. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.

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