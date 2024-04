Ex-hockeyster Ellen Hoog doet pikante onthulling: 'David Beckham staat wel op mijn lijstje'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Hoog (38) en Van As (40) bespraken in november in hun podcast het thema 'jaloezie'. Al snel kwam het gesprek op mannen en jaloerse mensen in een relatie. "Als jij bijvoorbeeld heel veel sjans krijgt van een hele lekkere kerel", begint Van As. "Bijvoorbeeld David Beckham ofzo. Dan mag (haar vriend en technisch directeur van Ajax, red) Kelvin toch best een beetje jaloers zijn?"

"Nou, die staat wel op mijn lijstje", beweert Hoog dan over Beckham. Van As: "Ow, dan zegt Kel: 'doe maar'?" Hoog lachend: "Ja joh, want Kel is heel makkelijk. We hebben wel van die namen, een top drie. Dat als je die tegenkomt, dat je..." Van As, al jaren samen met Sven Kramer, beweert zo'n lijstje niet te hebben, maar wil wel graag weten wie er bij haar vriendin op het lijstje staan.

"Nadal", beweert Hoog, die blijkbaar een zwak heeft voor de Spaanse tennisser Rafael Nadal. "David Beckham." Over de derde naam moet ze iets langer nadenken. Van As helpt haar dan een handje: "Die Nederlandse acteur van Game of Thrones..." "Mark Huisman!" Lachend komen ze uiteindelijk tot Michiel Huisman.

"Dat is een geintje", herstelt Hoog. "Maar als Kel op een feestje de hele avond met dezelfde chick staat en ik hoor hem boven de muziek uit lachen, dan denk ik 'ok, kom jij even hier'. Maar het moet niet doordraaien. Mensen die bij elkaar op de telefoon zitten, dat zou ik zo kut vinden."

