Er zijn heftige beelden opgedoken van het openingsritueel bij een van de eerste wedstrijden op het WK. Een van de vrijwilligers kwam plots vast te zitten vlak na de volksliederen.

Het incident vond plaats tijdens de tweede wedstrijd van dit WK tussen Zuid-Korea en Tsjechië (2-1 winst voor de Zuid-Koreanen). Dit was dan ook de tweede keer dat het openingsritueel van dit WK werd ontvouwd. Alle spelers van een land moeten dan rond de middencirkel staan voor het volkslied, ook de reserves, Vervolgens wordt er achter hen een groot spandoek ontvouwd met daarop de vlag van het land. Dat spandoek vult een groot deel van de helft en wordt daarna opgerold. Daar ging het mis met de vrijwilliger.

Een van de vrijwilligers die aan de voorkant het doek moest oprollen, gleed plotseling uit. De andere vrijwilligers gingen echter door, waardoor de jongen in de opgerolde vlag terecht kwam. Het oprollen ging echter gewoon door, waardoor de vrijwilliger alle kanten op werd geschud. De jongen bleef meerollen todat hij na drie keer gevouwen uiteindelijk werd geholpen door zijn collega's.

🚨TRENDING: A FIFA flag holder fell behind and got stuck in the massive flag as it got rolled up. pic.twitter.com/3fXnBmZbwb — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 19, 2026

Zorgen online

Online werd het moment gedeeld en spraken fans en kijkers hun zorgen uit. En dat is terecht, want het had ook anders af kunnen lopen met de vrijwilliger. De jongen kon mogelijk slecht ademen door de hitte en het verstikkende doek en ook tijdens het rollen had hij andere blessures op kunnen lopen. De vrijwilliger maakt het goed en al snel kon het ritueel voor de wedstrijd weer verder gaan.

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