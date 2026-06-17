De Nederlandse artieste Orgel Joke kreeg eerder deze maand een wel heel bijzonder verzoek. Ze werd door de FIFA gevraagd om op te treden tijdens het WK voetbal. Vanwege vervelend nieuws was het nog even onduidelijk of de internetsensatie daadawerkelijk naar Noord-Amerika kon, maar woensdag bracht ze goed nieuws.

Niet lang geleden kreeg Joke een mail van de FIFA via haar zoon. Hij behartigt de zaken van de Nederlandse internetsensatie. In de mail vroeg de FIFA of Joke wilde komen optreden voor een wedstrijd van het Nederlands elftal. Daarvoor werd wel als voorwaarde gesteld dat Oranje de volgende ronde moet halen, want tijdens de groepsfase kan ze nog niet optreden. Joke wil dolgraag naar de Verenigde Staten voor een optreden tijdens het WK, alleen kampt ze met gezondheidsproblemen.

Vorige week ging Joke onderuit, waarna ze vervelend terecht kwam. Daardoor zit er een vreukje in de radius bij haar elleboog. Daardoor kan ze op dit moment haar arm niet strekken. Deze week werden de hechtingen verwijderd en ging het verband er af. Joke werd online bekend via TikTok door haar filmpjes waarin ze bekende nummers speelt op de orgel.

Twijfels bij Orgel Joke

In eerste instantie twijfelde Joke nog of ze naar het WK zou afreizen. De 77-jarige artieste had besloten om niet meer dan zes uur te reizen voor een optreden. Na een nachtje slapen besloot Joke echter toch dat ze graag op de uitnodiging in wilde gaan. Ze hoopt dan ook dat de prestaties van Oranje en haar gezondheid mee zullen zitten. Dat laatste blijkt nu het geval, zo laat ze weten in gesprek met radiozender 538. "Zoals ik er nu uitziet, hoop ik te spelen. Maar het ligt ook aan de voetballers. Nu moeten ze door."

Eigenlijk had ze dit weekend al in de Verenigde Staten moeten zijn, maar dat ging vanwege haar gezondheid niet. "Ik heb nu nog anderhalve week om te oefenen en zoals het er nu uitziet qua bewegen moet dat lukken", stelt ze de diskjockeys gerust.

Eerder bracht de internetsensatie ook al een eigen WK-nummer uit met musicalster en zanger Martijn Fischer.

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