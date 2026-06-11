Het Nederlands elftal trekt in de groepsfase van het WK 2026 langs drie échte sportsteden in de Verenigde Staten: Dallas, Houston en Kansas City. Oranje speelt in behoorlijk imposante NFL-stadions (American Football) en krijgt te maken met zware omstandigheden. Sportnieuws.nl neemt de duizenden Oranje-fans die meegaan graag mee langs de eerste WK-bestemmingen van Oranje op het grootste WK ooit.

Het Nederlands elftal begint op 14 juni het WK met een wedstrijd tegen Japan in Dallas. Daarna volgen wedstrijden in Houston, tegen Zweden. Oranje speelt het laatste groepsduel in poule F tegen Tunesië in Kansas City.

AT&T Stadium

Oranje trapt het eindtoernooi af tegen Japan in het gigantische AT&T Stadium in Arlington, vlakbij Dallas. De thuishaven van de Dallas Cowboys is één van de meest bizarre sportstadions ter wereld en heeft plek voor ruim 80.000 supporters. Bij grote evenementen kunnen er zelfs bijna 100.000 fans in. Wie het stadion binnenloopt, kijkt direct zijn ogen uit.

Boven het veld hangt namelijk een gigantisch videoscherm dat tot de grootste ter wereld behoort. Het stadion beschikt over een volledig gesloten dak én stevige airconditioning. Geen overbodige luxe, want tijdens het WK van 2026 kunnen de temperaturen in Texas flink oplopen. Naar verwachting zelfs tot liefst veertig graden.

Hoewel het stadion officieel in Arlington staat, zullen veel Nederlandse fans neerstrijken in Dallas. De Texaanse miljoenenstad staat bekend om gigantische wegen, hoge wolkenkrabbers en een sportcultuur die overal voelbaar is. Van sportcafés tot barbecue-restaurants en volle kroegen: Dallas kan tijdens het WK uitgroeien tot één grote Oranje-hotspot.

Keerzijde van AT&T Stadium

Toch kleeft er een nadeel aan het AT&T Stadium. Aan de westkant komt via enorme glazen wand de zon naar binnen. Dat zorgt ervoor dat spelers en fans die aan de oostkant zitten verblind worden. NFL-speler Travis Kelce, de verloofde van popster Taylor Swift, zei er in zijn eigen podcast over: "Die schittering 's middags is belachelijk. Absoluut belachelijk. Het is alsof het glas het (zonlicht, red.) veel meer verspreidt. Het is alsof de zon groter en feller is dan ooit tevoren."

Ook warm in Houston

Na Dallas reist Nederland door naar Houston voor de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Daar speelt Oranje in het NRG Stadium, opnieuw een Amerikaanse sporttempel met gesloten dak en airconditioning. In een stad die bekendstaat als één van de warmste speelsteden van het WK is dat allesbehalve een detail. Het stadion biedt plaats aan ongeveer 72.000 supporters en is normaal gesproken de thuisbasis van NFL-team Houston Texans. Dankzij het overdekte stadion hoeven spelers én fans minder bang te zijn voor extreme hitte.

Houston is de vierde grootste stad van de Verenigde Staten en staat wereldwijd bekend om ruimtevaart, olie-industrie en de enorme multiculturele bevolking. Die internationale invloeden zie je ook terug in het eten. Vooral Mexicaanse gerechten en barbecue zijn er razendpopulair. Daarnaast ademt de stad sport met grote teams in baseball, basketbal en American Football.

Arrowhead

De laatste groepswedstrijd van Oranje tegen Tunesië wordt afgewerkt in het Arrowhead Stadium in Kansas City. Dat stadion staat te boek als één van de luidruchtigste sportstadions ooit. Met ruim 76.000 fans op de tribunes kan de sfeer daar gigantisch worden. Arrowhead is de thuisbasis van de Kansas City Chiefs. Anders dan de stadions in Texas is Arrowhead grotendeels open, waardoor weersomstandigheden en temperatuur een veel grotere rol gaan spelen.

Kansas City wordt bovendien de uitvalsbasis van Oranje tijdens het WK. De KNVB koos bewust voor de stad vanwege de combinatie van faciliteiten, logistiek en omstandigheden. De stad zelf ademt Amerikaanse sportcultuur, met jazzmuziek, barbecue, brede boulevards en bomvolle sportcafés. Kansas City kan zomaar dé Oranje-stad van het WK 2026 worden.

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