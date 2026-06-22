Egypte schreef zondagnacht (Nederlandse tijd) historie. Voor het eerst ooit won de grootmacht uit Afrika een wedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal. Dit tot grote blijdschap van zanger Yes-R, wiens roots in het Noord-Afrikaanse land liggen. "Daar is heel veel respect voor het grote voetballand."

"Ongelooflijk trots", zo vat Yes-R de 3-1 overwinning van zijn land samen in gesprek met Sportnieuws.nl. "Egypte heeft altijd een beetje een vloek gehad rondom het WK. In Afrika zijn we gewoon absolute opperbazen, we zijn recordhouder met zeven titels", zegt de zanger over de gewonnen Afrika Cups. "Op WK's wilde het altijd maar niet lukken." Het is pas de vierde deelname voor de Egyptenaren.

"Ik heb een stukje geschiedenis meegemaakt", aldus Yes-R, die zijn wekker had gezet. "Ik kon natuurlijk niet te hard juichen, want de rest van het gezin lag natuurlijk gewoon te slapen." De muziekmaker had goede hoop dat Egypte van Nieuw-Zeeland zou winnen. "Tegen België (1-1, reed.) hadden we ook de verdiende winnaar kunnen zijn. Als je daarna 3-1 pak rammel geeft aan Nieuw-Zeeland, dan doe je goede zaken."

Egypte blijft onder de radar dit WK

Vooralsnog blijft de status van Egypte onder de radar in Nederland, merkt Yes-R - zoon van een Egyptenaar. "Ik merk in Nederland - en ik snap het ook wel, want je hebt een grote Marokkaanse gemeenschap en zij doen het heel erg goed - dat Egypte als een soort underdog wordt gezien. Terwijl in heel Afrika heerst juist veel respect voor het grote voetballand Egypte", schetst hij.

"Moet je voorstellen dat Nederland zeven keer het EK heeft gewonnen. Dat is toch bizar? We hebben het nog steeds over het EK van 1988 (waar Nederland won, red.). Nou Egypte heeft de Afrika zeven keer gewonnen. Het werd tijd dat Egypte een keer aan de rest van de wereld liet zien wat ze kunnen. Dat hebben ze gedaan."

Drie landen om voor te juichen

Voor Yes-R is het een speciaal WK omdat hij van drie landen fan is. "Dit maakt me ongelooflijk trots. Ik leef als voetbalfan voor eindtoernooien. Maar ik heb het geluk dat ik los van Egypte - waar ik idolaat van ben als hem om voetbal gaat - twee landen heb waar ik voor kan juichen. Marokko, het land van mijn moeder, en Nederland, het land waar ik geboren en getogen ben. Ik heb drie landen waar ik voor kan juichen, dat maakt het voor mij bijzonder", besluit hij.

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