Lamine Yamal mocht zondagavond voor het eerst dit WK voetbal vanaf de aftrap beginnen bij Spanje. In het duel met Saoedi-Arabië kreeg het 18-jarige wonderkind bovendien steun van een bijzonder iemand op de tribune.

Op de tribune bij het WK-duel tussen Spanje en Saoedi-Arabië werd Yamal aangemoedigd door zijn vriendin Ines García. De Spaanse influencer (21) liet via Instagram zien dat ze aanwezig was in het stadion en deelde meerdere foto's vanaf de tribune.

Bij de beelden schreef García de tekst ‘Vamos mi amorrr’, wat in het Nederlands ‘Kom op, mijn lief!’ betekent. Daarmee maakte ze duidelijk dat ze Yamal vanaf de tribune vol enthousiasme aanmoedigde tijdens zijn eerste basisplaats van dit WK. En de Spaanse had al snel reden om te juichen: uitgerekend haar vriend maakte na tien minuten de openingstreffer.

Yamal in goede handen

Na de wedstrijd reageerde Yamal enthousiast met 'Mijn meisje!'. Ines García zelf deelde na afloop nog beelden van het feest op de tribune en liet daarbij weten dat 'de beste van de wereld in goede handen is'. Ook aanwezig in het stadion was Yamals moeder, die de goal van haar zoon eveneens enthousiast vierde.

Ook bij eerste wedstrijd

Ook tijdens de eerste groepswedstrijd van Spanje, tegen het Nederlands getinte Kaapverdië, zat García al op de tribune om Yamal te steunen. De Spaanse influencer zag echter hoe haar vriend niet vanaf de aftrap in actie kwam.

Vanwege de naweeën van een hamstringblessure besloot de Spaanse bondscoach het wonderkind nog niet in de basis te zetten. Yamal begon op de bank en moest het uiteindelijk doen met een invalbeurt. In de 71e minuut kwam hij binnen de lijnen, maar kon hij niet voorkomen dat Spanje bleef steken op een teleurstellende 0-0.

Kritiek op relatie

Onlangs kwam er veel kritiek op de relatie tussen García en Yamal. Volgens geruchten zou García bewust een lange relatie hebben beëindigd om met Yamal samen te zijn. Die verhalen kloppen niet, zegt de Spaanse tegen El Periódico. Ze verdedigde haar privéleven en carrière en liet weten dat ze ondanks alle kritiek op dit moment "erg gelukkig en heel kalm" is.

Ze ontkende ook dat ze bij de 18-jarige voetballer is vanwege roem of geld. Volgens García was ze al bezig haar eigen platform op te bouwen voordat hun relatie openbaar werd. Ze merkte op dat hoewel ze bepaalde aspecten van haar leven privé probeert te houden, de intense publieke belangstelling voor Yamal dat moeilijk maakt. Wel wil ze doorgaan met haar werk als influencer.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover