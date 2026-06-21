Een dag na de overtuigende overwinning op Zweden stond er voor Oranje een speciale training op het programma. Partners en kinderen van de internationals waren welkom langs de lijn, wat zorgde voor een ontspannen sfeer en een reeks prachtige beelden.

De families zagen hoe de internationals een hersteltraining afwerkten in aanloop naar het laatste groepsduel met Tunesië. Na de oefeningen door was er volop ruimte voor warme omhelzingen, spelende kinderen en vrolijke momenten, waardoor de sessie een extra bijzonder tintje kreeg.

In Kansas City was er bezoek voor onder meer Cody Gakpo en Tijjani Reijnders. Gakpo kreeg zijn vriendin en kinderen langs op de training, terwijl ook Reijnders zijn familie op het complex mocht verwelkomen. Denzel Dumfries zorgde ondertussen voor vrolijke beelden door uitbundig met de aanwezige kinderen te dollen. De ontmoetingen leverden prachtige kiekjes op.

Bezoek voor Frenkie

Ook Frenkie de Jong mocht zijn familie ontvangen op het trainingscomplex. Hij was een van de eersten die het veld verliet om hen op te zoeken. De Oranje-middenvelder liet zijn zoontjes Miles en Mason van dichtbij een politiebusje bekijken dat rond het trainingscomplex stond. Voor de kinderen was dat waarschijnlijk minstens zo leuk als de training zelf. Vriendin Mikky Kiemeney hield zoontje Mason in haar armen, terwijl Miles samen met Frenkie nieuwsgierig een kijkje nam bij het politiebusje.

Aanloop naar duel tegen Tunesië

De basisspelers van Oranje werkten zondag een rustige hersteltraining af na de zege op Zweden. Ook Crysencio Summerville sloot aan, nadat hij in de slotfase van dat duel een knie tegen zijn hoofd had gekregen en gehecht moest worden.

Er was ook goed nieuws rond Quinten Timber. De middenvelder liep eerder op de training een lichte hersenschudding op na een botsing met Frenkie de Jong, maar was zondag weer aanwezig. Timber trainde nog wel apart van de groep.

De laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal staat komende vrijdagnacht op het programma. Dan nemen de mannen van bondscoach Ronald Koeman het op tegen Tunesië.

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