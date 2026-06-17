Bij Portugal - Congo wordt een emotioneel moment verwacht woensdagavond. Niemand minder dan de ouders van Diogo Jota zullen in het Houston Stadium een speciale plek krijgen om de WK-wedstrijd te aanschouwen. Hun zoon, speler van Liverpool en Portugal, overleed bijna een jaar geleden bij een auto-ongeluk.

Joaquim en Isabel Silva, de ouders van de tragisch overleden Diogo Jota, zullen aanwezig zijn bij de openingswedstrijd van Portugal op het WK tegen DR Congo. Dit nieuws werd woensdag bevestigd door de Portugese voetbalbond (FPF). De uitnodiging kwam van de FPF zelf voor de wedstrijd die om 19.00 uur Nederlandse tijd begint.

Diogo Jota

Dinsdag werden Jota's ouders ontvangen door FPF-voorzitter Pedro Proença. Ze kregen de gelegenheid om te spreken met de minister van Cultuur, Jeugd en Sport en de Portugese ambassadeur in de Verenigde Staten. Dit is een van de manieren waarop de nationale ploeg de voormalige aanvaller zal eren.

Een andere manier is via een armband die alle leden van de nationale ploeg hebben besloten te dragen tijdens het WK, waarop de naam van de voormalige nummer 21 van de selectie staat.

Dodelijk ongeval

Op 3 juli 2025 kwamen de 28-jarige aanvaller Diogo Jota, die voor Liverpool speelde, en zijn 25-jarige broer André Silva om het leven bij een tragisch verkeersongeval op een snelweg in Spanje. Zijn broer was toentertijd ook actief als voetballer, voor de Portugese club Penafiel. Ze waren met de auto onderweg naar Engeland om Jota zich te laten melden bij Liverpool. Artsen hadden hem afgeraden te vliegen vanwege een recente operatie.

Jota was tot vlak voor zijn dood nog een gevierd lid van de nationale ploeg. Hij won met Portugal aan het einde van het seizoen nog de Nations League. Ook werd hij landskampioen met Liverpool onder de inmiddels ontslagen Nederlandse trainer Arne Slot.

Portugal zit op het WK in Groep K. Na de wedstrijd tegen DR Congo speelt Portugal dinsdag tegen debutant Oezbekistan en sluit de groepsfase af op 28 juni tegen Colombia.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover