De Amerikaanse politie heeft zondagavond voor bijzondere beelden gezorgd tijdens de oefenwedstrijd tussen Guatemala en Ecuador. De agenten gingen wel erg hardhandig om met een veldbestormer en dat zorgde voor woede bij de spelers.

Het moment vond plaats tijdens het oefenduel van WK-ganger Ecuador tegen Guatemala. De Ecuadorianen wonnen het duel met 3-0, maar een veldbestormer zorgde ervoor dat de wedstrijd kort stil kwam te liggen. De man uit Guatemala rende het veld over, maar uiteindelijk werd hij na een korte achtervolging toch gepakt door de politie. Die Amerikaanse agenten gingen echter wel heel hardhandig om met de man die vanuit het publiek het veld opkwam.

De agenten trokken, duwden en voerden enorm veel kracht uit op de man, waardoor hij hard naar de grond ging. Ook toen hij al van het veld af was. Ecuador-aanvoerder Moises Caicedo kon het niet meer aanzien en besloot in te grijpen. De middenvelder van Chelsea probeerde de fan te beschermen, maar hij kreeg de agenten niet weg. Daarna besloot Caicedo in discussie te gaan met de politie over de manier waarop de fan werd aangepakt. Uiteindelijk werd de veldbestormer naar binnen gedragen en ging de wedstrijd verder. Het is niet bekend hoe de man er nu aan toe is.

🚨| A fan invaded the pitch during Guatemala vs Ecuador match.



However, Moisés Caicedo was not pleased with how policemen treated the invader.



🎥@johacalderon11pic.twitter.com/DyiVwOusAi — WideFootball⚽ (@_widefootball) June 8, 2026

WK voetbal

Ecuador zit op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada in poule E. Daarin zitten ook Duitsland, Curaçao en Ivoorkust. Tegen het laatstgenoemde land opent Ecuador het WK op maandag 15 juni. Ook Oranje kent de Ecuadorianen nog goed. Tijdens de vorige interlandperiode speelde Nederland met 1-1 gelijk in een oefenwedstrijd tegen het Zuid-Amerikaanse land. Denzel Dumfries kreeg in die wedstrijd een rode kaart.

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