Waar Ronald Koeman vorige week nog de nodige kritiek kreeg op zijn wissels, is het nu tijd voor complimenten. De keuze om Brian Brobbey op te stellen tegen Zweden bleek een schot in de roos. Ralf Seuntjens is lyrisch over de actie van Koeman. "Ik heb écht genoten van het spel van Nederland", vertelt hij in de Sportnieuws.nl WK-voetbalpodcast.

"We worden wereldkampioen", roept Robert Maaskant enigszins gekscherend na de 5-1 overwinning van het Nederlands elftal op Zweden. "Zo opportunistisch moeten we dan ook wel weer zijn als Nederlanders", lacht Ralf Seuntjens. "Zo werkt het uiteindelijk ook. Maar ze speelden ook gewoon écht heel goed vandaag, vond ik. Ik heb écht genoten van het spel van het Nederlands elftal."

Keuze voor Brobbey

Oranje stond na iets meer dan een kwartier spelen al op een 2-0 voorsprong door twee doelpunten van Brian Brobbey. De spits van Sunderland kreeg een verrassende basisplaats bij Oranje en stelde niet teleur. "Het was een leuke wedstrijd en de komst van Brobbey was toch wel verrassend. We hadden dat misschien wel gehoopt, maar niet verwacht van de conservatieve Koeman. Maar het pakte fantastisch uit. Dit is wel écht een boost voor het Nederlands elftal", stelt Maaskant.

Ook Seuntjens is laaiend enthousiast over de ingreep van Koeman ten opzichte van vorige week. "We moeten Koeman nu dan ook de complimenten geven, samen met zijn staf. Want het is gewoon een heel goede keuze geweest. Chapeau voor Koeman en zijn staf", bewierookt hij de staf van Oranje. "Ik pleit al langere tijd voor Brobbey, omdat hij hoog op de helft van de tegenstander blijft staan."

Swingend Oranje

Daardoor krijg je een totaal ander spel en dat kwam Oranje goed uit, merkt Seuntjens op. "Hij komt niet tien meter in de bal richting het middenveld. Iets wat Memphis en de andere spitsen wel doen. Doordat hij het veld lang houdt, kan je hem in de diepte aanspelen. Dat doet hij heel sterk. Daardoor komen er ruimtes vrij op het middenveld en kan er makkelijker gevoetbald worden", analyseert de spits.

Zo bleek de keuze van Koeman dus van grote waarde te zijn voor dit Oranje. Er werd aanvallender gevoetbald en dat zorgde ook voor meer positiviteit bij de fans. "Heel Nederland kwam goed tot zijn recht in deze samenstelling. Dat vind ik mooi", besluit Seuntjens.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Ralf Seuntjens en Robert Maaskant de euforie na de 5-1 overwinning van Nederland op Zweden. Er wordt een dikke pluim gegeven aan Ronald Koeman voor zijn gedurfde keuzes in de opstelling.

Brian Brobbey is de gevierde man bij Oranje, maar Robert Maaskant voorziet nog altijd een rol voor Memphis Depay in de volgende wedstrijd tegen Tunesië. Ook wordt Cody Gakpo van advies voorzien en bespreken ze de komst van het koningshuis bij de wedstrijd. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

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