Ronald Koeman heeft een dag voor de WK-opener tegen Japan duidelijkheid gegeven over Bart Verbruggen. De eerste doelman van Oranje viel vorige week nog geblesseerd uit, maar de bondscoach gaf tijdens de persconferentie uitsluitsel over zijn inzetbaarheid. Ook vertelde hij over de pikorde van de andere keepers bij Oranje.

Even leek Oranje zich serieus zorgen te moeten maken om Bart Verbruggen. De doelman viel in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan geblesseerd uit na een ongelukkige val en miste vervolgens meerdere trainingen. In aanloop naar het duel met Japan werkte de keeper van Brighton individueel aan zijn herstel.

Dat herstel is in ieder geval goed verlopen. Koeman maakte een dag voor de WK-opener tegen Japan bekend dat Verbruggen fit genoeg is om te starten. Daarmee lijkt een van de grootste vraagtekens bij Oranje richting de eerste groepswedstrijd te zijn verdwenen.

Rangorde duidelijk voor de keepers

Koeman gaf tijdens de persconferentie meteen ook duidelijkheid over de hiërarchie onder de lat. "Mark Flekken is de tweede keeper en Robin Roefs de derde", aldus de bondscoach. Daarmee weet niet alleen Verbruggen waar hij aan toe is, maar is ook de keepersrangorde binnen de selectie van Oranje definitief vastgesteld.

Ook de nummer één in 2024

Verbruggen debuteerde in oktober 2023 voor het Nederlands elftal, in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk die Oranje met 1-2 verloor. Ook toen was Koeman bondscoach. Sinds zijn debuut speelde de in Zwolle opgegroeide doelman 29 interlands. In elf daarvan hield hij zijn doel schoon. Ook op het EK van 2024 was Verbruggen al de vaste eerste keeper van Oranje.

Nederland - Japan

Nederland begint zondag om 22.00 uur aan het WK met de eerste groepswedstrijd tegen Japan in het Dallas Stadium. Voor de ploeg van Ronald Koeman is dat de start van het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daarna wachten nog duels met Zweden in Houston en Tunesië in Kansas City.

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