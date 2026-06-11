Sinds de samenkomst van Oranje op 30 mei kunnen de spelers zomaar een week of zeven elke dag op elkaars lip zitten. Dat kan een uitdaging zijn, zo weet Cody Gakpo. Als je speelt dan is er niet veel aan de hand. Maar als je niet speelt, kan het moeilijk zijn. Gakpo geeft een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken in kamp Oranje tijdens het WK voetbal. “Ik laat mijn telefoon zoveel mogelijk weg, dat scrollen vind ik echt heel zonde.”

Je kent het misschien bij je eigen vriendengroep ook wel: zit je langer dan twee weken met elkaar in één ruimte, dan kan er nog weleens spanning ontstaan. Dat is niet anders bij een WK-selectie, zo is wel vaker gebleken. Het Franse elftal barstte van de ruzies op het WK in 2010, Engeland had spanningen op het WK in 1998 en ook de Belgische ploeg zat vol onvrede op het WK in 2014.

'Moeilijk om lang in die rol te zitten'

Het is dan ook niet gek dat Ronald Koeman zocht naar goede karakters voor de groep. Cody Gakpo, die al meerdere eindtoernooien meemaakte, weet hoe belangrijk het is dat er een goede vibe is. “Hoe langer het duurt, hoe prettiger het is voor het land en voor het team. Want dat betekent dat we verder komen. Maar het is ook zwaar voor de jongens als je bijna niet speelt. Dan is het natuurlijk moeilijk om heel lang in die rol te zitten”, vertelt hij eerlijk.

Gakpo was zelf 21 bij zijn eerste EK, hij speelde tien minuten tegen Noord-Macedonië en had verder weinig speeltijd. “Ik denk dat als je goed kan communiceren met elkaar, je een goede interactie hebt, dan zullen veel problemen zich vanzelf oplossen”, vertelt Gakpo. “Als je zeven tot acht weken erbij bent, maar niet speelt, dan is dat voor niemand leuk. Ik denk dat we een hele goede groep hebben, er is genoeg ervaring om die situaties te voorzien en te voorkomen dat er gedoe ontstaat in de groep.”

'Vrijetijdsbesteding van Oranje-internationals

De kern van de groep van deze selectie speelt, net als Gakpo, al vanaf 2021 - of zelfs langer - met elkaar. “De principes zijn altijd hetzelfde gebleven, dus dat brengt ons ook samen.” Hij vermaakt zich altijd uitstekend in kamp Oranje. Vaste jongens met wie Gakpo in zo’n lange tijd omgaat, zijn Denzel Dumfries, de jongens van Liverpool en de gebroeders Timber. “Je hebt Nathan (Aké) en Marten (de Roon) die schaken tegen elkaar, die trekken dus wat sneller naar elkaar toe. Ze spelen online, dat vind ik niks. Maar ik ben er misschien ook niet zo goed in”, lacht Gakpo.

De telefoon houdt de Liverpool-speler sowieso ver buiten zijn bereik. Hij heeft het niet zo op de telefoons, in tegenstelling tot de andere spelers uit zijn generatie. “Alle meningen en artikelen die over mij geschreven zouden worden, zijn ook niet de reden dat ik mijn telefoon veel weghoud. Ik zie er gewoon geen toegevoegde waarde in om dagelijks op mijn telefoon te zitten. Dan is er zomaar weer twee uur voorbij als ik begin met scrollen, dat heb ik ook gehad vroeger. Dat vind ik gewoon zonde.”

Het geloof

Voor Gakpo zijn er belangrijkere dingen waar hij graag zijn tijd aan besteedt. Hij leest graag boeken over mindset. Zo heeft hij er nu ook weer een bij zich. “En de bijbel, die heb ik ook mee. Dus daar zal ik ook weer uit lezen. Bijbelstudies maken ofzo, maar voornamelijk ga ik chillen met de boys als we tijd hebben. Als we niet trainen of rust hebben, is het ook gewoon zo dat we veel praten hoor”, normaliseert hij de dagen in het kamp.

Gakpo besteedt zelf tijd aan Bijbelstudies, maar spreekt ook regelmatig met teamgenoten over het geloof. “We hebben best veel gelovige jongens in het team. Daar praten we ook samen over. Mijn geloof is voor mij zowel iets persoonlijks als iets wat je kunt delen met anderen. Het is een beetje van allebei.”

De WK-ganger is christelijk opgevoed en ziet zijn geloof als een rode draad door zijn leven. “Mijn geloof staat los van mijn carrière; ik geloof niet omdat ik voetballer ben. Voor mij staat het geloof boven alles. Ik geloof dat God mij heeft gezegend met het talent en de mogelijkheid om profvoetballer te zijn, en daar ben ik Hem dankbaar voor.”

Volgens Gakpo brengt het geloof hem onder meer rust en voldoening. “Dat is iets waar ieder mens baat bij kan hebben, ongeacht welk beroep je hebt of welke positie je bekleedt. Ik denk dat veel mensen op zoek zijn naar innerlijke rust. Voor mij vind ik die in mijn geloof, en ik geloof dat het geloof voor iedereen waardevol kan zijn.”

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover