Tijdens de wedstrijd tussen Portugal en DR Congo kon het stadion al snel juichen. Vervolgens deden veel fans vanaf de tribune ook zomaar de 'Siu' naar het kenmerkende gebaar van Cristiano Ronaldo, terwijl hij niet eens scoorde. Daar blijkt nu de wereldberoemde influencer IShowSpeed achter te zitten.

Voor Cristiano Ronaldo is woensdag dan eindelijk zijn zesde WK voetbal begonnen. Met Portugal opent hij het spektakel in Noord-Amerika tegen de Democratische Republiek Congo. Al na zes minuten vond Joao Neves het net, waarna het stadion ontplofte. Toch was het ietwat opvallend dat iedereen keihard 'Siu' scandeerde, aangezien Ronaldo zelf niet bij het doelpunt was betrokken.

Siu in het stadion

Op X (voorheen Twitter) werd al snel duidelijk waarom iedereen zomaar de bekende vreugdedans van de 41-jarige Ronaldo nadeed. Niemand minder dan de immens populaire streamer IShowSpeed regelde dat. Hij was - uiteraard - aan het livestreamen tijdens de wedstrijd en zag zijn kans schoon om het publiek op te zwepen.

Speed, die eigenlijk Darren Watkins Junior heet, had een microfoon in zijn handen voor de stream en kwam na de 1-0 in beeld. Aangezien het stadion een levensgroot scherm heeft, een zogeheten Jumbotron, kon iedereen mee genieten. Terwijl het hele stadion naar hem keek, schreeuwde de Amerikaan luidkeels 'Siu'. Vervolgens deden veel fans op de tribune hem na, tot groot plezier van Watkins.

Grote Ronaldo-fan

De 21-jarige streamer staat bekend als één van de grootste fans ter wereld van Ronaldo. De twee hebben elkaar al meermaals ontmoet en Watkins kan zijn emoties dan vaak niet onder controle houden. In 2022 bracht hij nog een nummer uit over zijn grote held.

Overigens lijkt Ronaldo het zelf niet heel leuk te vinden. Hij oogde al vaker geïrriteerd als hij weer een soort lofzang ontving van de wereldberoemde influencer. Met maar liefst 50 miljoen volgers op TikTok, en ook op de andere platforms tientallen miljoenen, geldt IShowSpeed als één van de bekendste influencers van dit moment.

🚨| WATCH: Speed just hit the "SIU" after being shown on the jumbotron during the Portugal vs Congo World Cup match 🤯🔥 pic.twitter.com/GRzGfvNwQv — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 17, 2026

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