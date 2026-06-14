Het sprookje begon met kippenvel en eindigde met een forse kater. Curaçao beleefde zondagavond zijn allereerste WK-wedstrijd ooit, scoorde een historische goal en kon het Duitsland even lastig maken. Maar uiteindelijk was de Europese grootmacht met 7-1 veel te sterk. Een bewogen avond voor bondscoach Dick Advocaat, die geschiedenis schreef maar ook een zware pak slaag incasseerde.

In het Houston Stadium klonk voor het eerst het volkslied van Curaçao op een WK voetbal, een ontroerend moment voor spelers en staf. Maar de emotie maakte snel plaats voor zorgen. Na een geblokt schot van Musiala was het Nmecha die de bal na amper vijf minuten heerlijk achter doelman Room krulde: 1-0. Geen droomstart voor Curaçao.

Met opgeheven hoofd

Maar het debuterende eiland liet zich niet kennen. Na een eerste kans waarbij Locadia naliet uit te halen en Bacuna hoog over schoot, was het Livano Comenencia die in de 19e minuut hard uithaalde en raak schoot: 1-1. De eerste WK-goal ooit voor Curaçao. De handen van Advocaat gingen direct de lucht in. Het feest was echter van korte duur. Duitsland bleef aandringen en Schlotterbeck kopte in de 38e minuut raak vanuit een corner: 2-1. Vlak voor het rustsignaal maakte Bazoer een overtreding in het strafschopgebied en schoot Havertz de penalty hard in de linkerhoek: 3-1.

De tweede helft begon direct dramatisch: Musiala schoot van dichtbij raak en maakte er 4-1 van, waarmee Curaçao een lange tweede helft tegemoet ging. Invaller Margaritha krulde de bal daarna maar net over de lat, maar aan de andere kant maakte Brown er met een fraai doelpunt 5-1 van. In de 78e minuut viel de zesde Duitse treffer op ongelukkige wijze: Undav raakte de bal maar half, maar Bacuna op de lijn werd volledig verrast en zag de bal langs hem in het doel verdwijnen: 6-1. Havertz zette met een geduldig wippertje over Room de eindstand op 7-1.

Blikt vooruit

Ondanks de zware cijfers liet Curaçao zien niet zomaar op te geven. De strijdlust en het enthousiasme van het waren gedurende de hele wedstrijd zichtbaar, zowel op het veld als op de tribunes waar de fans een feestje bouwde. Curaçao verliest met grote cijfers, maar schrijft wel degelijk geschiedenis.

Voor Curaçao is het vizier nu gericht op de volgende groepswedstrijd tegen Ecuador op 21 juni. Die ploeg komt vannacht nog in actie tegen Ivoorkust.

Curaçao schrijft geschiedenis op WK

Doordat gastlanden Verenigde Staten, Mexico en Canada geen kwalificaties hoefden te spelen, kwamen er drie plekken vrij voor overige landen uit Midden- en Noord-Amerika. Die kans greep Curaçao onder leiding van Dick Advocaat met beide handen aan. De ploeg plaatste zich voor het eerst voor het WK voetbal.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover