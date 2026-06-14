Voor Curaçao is het zondag een historische dag, want het debuteert op het WK voetbal. Het land speelt tegen titelkandidaat Duitsland en doet dat onder leiding van bondscoach Dick Advocaat. Bij de 78-jarige trainer maakte dat flink wat los.

Duitsland en Curaçao trapten zondag rond 19.00 uur Nederlandse tijd af in Houston. Even daarvoor betraden de spelers van beide landen het veld voor de volksliederen. Nadat het volkslied van Curaçao voor het eerst op een WK had geklonken, namen de spelers hun positie op het veld in. De staf nam ondertussen plaats op de bank.

Bij Dick Advocaat zorgde het begin van het WK voor de nodige emoties. Toen hij door de regie vlak voor de aftrap in beeld werd genomen, pakte hij er net op dat moment een zakdoekje bij. Daarmee veegde hij de tranen in zijn ogen weg. Curaçao is het kleinste land ooit dat meedoet aan een WK.

Record

Advocaat greep met de wedstrijd van Curaçao ook gelijk een historisch record. Hij is na zondag namelijk de oudste bondscoach ooit. Advocaat is momenteel 78 jaar oud en dat is zo'n vier jaar ouder dan de Tsjechische bondscoach Miroslav Koubek, die eerder dit toernooi met Tsjechië tegen Zuid-Korea speelde.

Voor Advocaat is het zijn derde WK als bondscoach. Hij was er eerder bij met het Nederlands elftal in 1994 en met Zuid-Korea in 2006. Met Oranje haalde hij de kwartfinales en met de Zuid-Koreanen sneuvelde hij al in de groepsfase.

Loodzwaar duel tegen Duitsland

Advocaat kreeg in het loodzware duel met topland Duitsland al snel een enorme dreun te verwerken. De Duitsers namen na vijf minuten al een voorsprong en dus moet de 78-jarige bondscoch vrezen voor een vervelende wedstrijd. Later dit WK speelt Curaçao nog tegen Ivoorkust en Ecuador.

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