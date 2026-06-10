Dick Advocaat gaat al een lange poos mee. De 78-jarige markante bondscoach van Curaçao heeft ook alles van de voetbalwereld wel een keer meegemaakt. Maar op het WK gaan nieuwe deuren open voor Advocaat, die een opvallende carrièreswitch maakt voor één avond.

De bondscoach van de voetballers van Curaçao mag samen met aanvoerder Leandro Bacuna (34) de eerste bal gooien bij de honkbalwedstrijd tussen de Miami Marlins en de Arizona Diamondbacks. Advocaat speelde in zijn tienerjaren honkbal bij het Haagse ADO, waar hij een talentvol catcher was.

De nationale ploeg van Curaçao verblijft tijdens het WK in Boca Raton. Dat is niet ver van Miami, waar de Marlins in het LoanDepot Park hun wedstrijden in de Amerikaanse Major League spelen. Volgens Advocaat zal Bacuna de bal gooien en moet hij hem proberen te vangen. "Dat vind ik wel speciaal. Dat is een eer", stelde Advocaat toen hem daar op een persconferentie naar werd gevraagd.

Populairste sport op Curaçao

Voor Advocaat en zijn selectie is het bezoek aan de Marlins een verzetje waar naar wordt uitgekeken. Honkbal is de populairste sport op het eiland dat talloze grote namen, onder wie Hensley Meulens, Andruw Jones en Kenley Jansen, grootbracht. Het Koninkrijksteam deed in maart onder leiding van bondscoach Jones met verschillende honkballers uit Curaçao mee aan de World Baseball Classic.

Het is Advocaat om het even of sporters in Curaçao in de toekomst kiezen voor voetbal of honkbal. "Ze moeten kiezen wat ze het leukste vinden", zei Advocaat in de voorbereiding op het WK. De oud-voetballer liet in het verleden weten dat hij in zijn jeugdjaren honkbal eigenlijk leuker vond dan voetbal.

WK 2026

Op zondag staat voor Curaçao de eerste groepswedstrijd op het programma op het WK voetbal tegen Duitsland in Houston. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Ecuador en Ivoorkust. Curaçao doet voor het eerst mee aan het mondiale eindtoernooi. Advocaat heeft het halen van de volgende ronde als doel gesteld voor zichzelf en zijn ploeg.

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